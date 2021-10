IMAO SAM MNOGO LJUBAVNICA, NIJEDNOJ NISAM REKAO DA SAM OŽENJEN, ŽENA TO ZNA Šako ogolio dušu o neverstvu, bakšišu i Dadi Polumenti

iskren do srži

Pevač Šako Polumenta otvorio je dušu i otkrio nepoznate detalje iz svog života.

Naime, on je priznao da je bio neveran u braku, ali i da je njegova supruga Vesna znala za sve ljubavnice.

"Imao sam mnogo ljubavnica, zna to moja žena. Ona i ja nismo bili zajedno 4 godine. Od 1995. do 2010. smo bili zajedno, ali smo stavili tačku. Dobijao sam svašta nešto od ljubavnica i devojka, i donji veš su skidale baš na stejdžu. Nisam nikada rekao da sam oženjen ni jednoj", pričao je Šako.

"Neću svoju ženu da ponizim, ona je meni celog života nešto sveto. Imao sam ljubavnica posle 2010., ne kajem se, bilo mi je lepo. Nešto u tom trenutku nije radilo, ali moja žena je žena mog života, ona je junak. Ljubavnice su devojke koje pozdravljam, mi se i danas viđamo i popričamo. Ja sam mnogo puta bio izmirisan od ženskih parfema, a da nisam bio ni sa jednom", dodao je on.

"Imao sam jednu lepu vezu sa devojkom koja mi je značila. Nadam se da je ona dobro. Shvatio sam da je to žena sa kojom ne želim da nastavim dalje kada sam se vratio svojoj supruzi. Budim se na Adi Bojani, a deca su u Budvi sa ženom. Budiš se, imaš sve, a nemaš ništa. Zašto sam ostavljen? Najviše bih voleo da se vratim u vreme da budem sportista i držim svoju ljubav za ruku. Život me ošamario, ali jači sam od života".

On se dotakao i rođaka Dada Polumenta i ispričao u kakvom su odnosu.

"Dado je deo moje kuće i deo moje duše. Moj brat je njegov otac. Ja uvek kažem da je to moje sve. Njemu sam najviše pomogao. On nikada ne priča o našem odnosu kad ga pitaju, a voleo bih da to čujem i od njega", rekao je Šako.

Takođe, Polumenta je otkrio i koliki je najveći bakšiš koji je dobio za jednu pesmu.

"Hiljadu puta sam pevao za džabe. Ako me pitaju da pevam, a da nisu u mogućnosti da plate, otići ću da pevam. To je istina. Jedno deset puta za redom sam pevao istu pesmu, svaki put su davali po 4.000 evra ili 5 hiljada. Za tu pesmu sam dobio od 30 do 50 hiljada evra", bio je iskren pevač u "Premijeri-vikend Specijal.

