ZLATA PETROVIĆ U STRAHU! Pevačica: Plašim se KORONE, ne smem nigde da PEVAM!

Zlata Petrović kaže da je korona uticala na njen način života, kao i na sve druge ljude, i priznaje da se mnogo plaši zaraze. Zbog toga je smanjila nastupe na minimum, a u intevjuu za Kurir osim toga pričala je i modernoj muzici, bivšim muževima, sinovima i drugim temama.

foto: Prinstcreen/Amidži Šou

Koliko je korona promenila vaš način života i koliko je uticala na vaš posao? - Mislim da nas je sve mnogo promenila, ali i uplašila. Iz straha za sebe ili ljude koje volimo, promenili smo način života kako nikoga ne bismo ugrozili. Najviše se plašim za svoju decu i bližu okolinu. Svaki dan je sve gora situacija, sve više je obolelih, na žalost i preminulih, tako da, doza straha mora da postoji. Od kada je krenula pandemija, zaista minimalno izlazim i izbegavam da se krećem u velikim krugovima. Mnoge nastupe sam odbila, postoje svadbe koje su bile zakazane još od prošle godine i onda sam ih odradila tokom leta, ali sam posao svela baš na minimu.

foto: Printscreen

Da li još uvek nosite titulu "Kraljica svadbi"? - Nikada nisam volela da pričam o sebi u superlativu! Hvala ljudima koji su mi dali taj epitet, ali ja to za sebe stvarno ne mogu da kažem. Svi znaju da ja dugi niz godina radim veselja i jednostavno mislim da ljudi koji me slušaju osete tu moju energiju i da me zato toliko i traže. Ja na to gledam da niko nema para na bacanje, nego zoveš nekoga i plaćaš jer znaš i veruješ da će da odradi poao kako treba.

foto: Printscreen/Pink TV

Jeste li podigli cenu nastupa, ipak je kriza kod svih? - Moja cena je i dalje ista, nisam je ni ranije podizala, tako da sigurno ne bih koristila ovu situaciju da to uradim. Koja pesma vam je donela najviše bakšiša? - Kod mene je uvek više bilo do trenutka u kom gost da pare nego do pesme. Postojale su pesme koje nisu bile veliki hitovi, a u pravom momentu pogode u dušu. Nije važno da li je moja pesma ili od nekog kolege, bitano je da se pogodi momenat. Period u kom sam ja zarađivala najviše para bio je kada sam izdala album " Plači - moli". Tada sam imala neku svoju turneju i mislim da samu tom nekom periodu, možda i najviše finansijski profitirala. Opet, neizbežna je pesma "Dođi da mi ruke greješ" koja se i dan danas peva i uvek traži.

foto: Damir Dervišagić

Šta mislite o rep muzici i njenoj zastupljenosti? - Zanimljivo je da su se sve te stare, narodne pesme povampirile. Na žalost, nema pesama i mislim da je to razlog što su se ponovo pojavile neke pesme svih nas "starijih pevača". Na primer, Koka-kola je Koka-kokla i ni jedan drugi sličan proizvod ne može da bude kao ona... Jel tako? E pa, ja mislim da je takva situacija i sa muzikom. Poštujem novu muziku, ali mislim da se ljudi vezuju za emociju koju mogu da pronađu u narodnim pesmama.

foto: Printscreen

U kakvim ste odnosima sa bivšim muževima Hasanom i Pejom? - Zlata i njeni muževi su poznata priča koja je ostala nepromenjena. Ja sam sa obojicom u super odnosima i tako će i ostati dok sam živa.

foto: Damir Dervišagić

Ništa od udaje Sama sam, volela bih da se zaljubim Da li vidite sebe ponovo u braku? - Da li bih se udala, to se nikada ne zna... Šta znači udaja u ovim godinama (smeh) Volela bih da imam ljubav i da mi se ona dogodi. Nemam sada nikoga, sada sam u svom nekom svetu. Ja nikada ništa ne radim nasilno i radi reda. Tim stvarima se uvek prepuštam i sve radim iz emocije, ako dođe - dođe, Bože moj...

foto: Printscreen/Magazin In

kurir.rs/ Ana Denda

foto: Kurir Privatna Arhiva

