ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Zvrk orgija sa ARAPIMA, Planinarki muž zavrnuo slavinu!

Zdravo drage moje Abronoše. Nadam se da ste dobro i da se čuvate! Ja sam vam sačuvala neke sočne tračeve i jedva čekam da ih podelim sa vama! Da ne bih odugovlačila, počinjem odmah.

Prošle nedelje sam sedela u jednom elitnom restoranu u koji dolazi sve sam krem da le krem našeg društva i mogu vam reći da su mnogi od njih izopačeni. Sasvim slučajno sam se našla u društvu jednog muškarca koji se druži sa jednom popularnom pevačicom, zvaćemo je Zvrk i da mu je otkrila na koji način dodatno zarađuje novac. Iako se hvali da ima puno nastupa i da je tražena, ona zapravo jednom mesečno putuje u Dubai, gde u zamenu za novac ispunjava bizarne želje Arapima. Tako je na primer prošle nedelje uživala u "zlatnom tušu" sa nekoliko bogatih stranaca. Dakle, posle odnosa, Zvrk je dozvolila da uriniraju po njoj, što se dodatno plaća, pa je posle vikenda u Emiratima postala bogatija za deset hiljada evra! I dok su se njeni prijatelji zgražavali što ovo čuju, Zvrk je o tome sa ponosom pričala, naglašavajući da ona obožava da ispunjava muškarcima fantazije i da svaka žena treba da se ugleda na nju. Sledeći mesec ponovo ide tamo i kako kaže, jedva čeka da čuje šta su joj domaćini ovoga puta pripremili, te da joj je to najslađi novac koji zaradi. Tako da dame, nemojte da se deprimirate kada na Instagramu vidite kako Zvrk uživa na plaži u Dubaiju dok jede voće i ispija šampanjac. Ne znate koliko skupo je to platila. Za razliku od Zvrka koja "naporno" radi da bi zaradila, glumica Planinarka se bogato udala kako ne bi morala da razmišlja o finansijama. Ipak, nedavno se žestoko izblamirala kada je, kako bi ispala galantna, htela da kupi umetničko delo jednog mladog slikara. On je za sliku tražio tri hiljade evra, a kako bi ispala faca, svima je to razglasila. Te priče su došle i do njenog muža koji je poprilična cicija uprkos bogatstvu koje ima, pa joj je zavrnuo slavinu. Rekao je da mu ne pada na pamet da finansira njene gluposti, da mu je dosta što plaća njene skupe cipele, kapute i tašne, te da ne želi ni da čuje da je kupila umetničko delo jer se u umetnost ne razume. I sve to joj je rekao upravo pred nekoliko poznanica, zbog čega je Planinarka crvenela od sramote. Naravno, više se nije javljala na telefon umetniku, iako je kaparisala sliku. Međutim, suprug traži svoju kaparu - 500 evra koje je glumica već dala, ali se slikar sada ne javlja njoj. Trenutno ga vija preko prijatelja da vrati novac, ali po svemu sudeći, moraće da proda neku od skupih torbi koje ima kako bi vratila dug mužu. To bi bilo to drage moje. Čitamo se i sledeće nedelje, sa novim, odličnim tračevima! Pozdrav!

Kurir.rs