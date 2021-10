PAS ANE KORAĆ IMA GARDEROBER, KREVETIĆ SA BALDAHINOM, KOLICA: Starleta ga hrani ŠNICLAMA, ali to nije SVE! Igračka od 400 €

Tajanstveni momak iz Srbije, koga Ana vešto krije od javnosti, iskeširao je čak 70.000 evra kako bi obradovao svoju partnerku! Međutim, kao da ovaj skupoceni poklon nije bio dovoljan, on je automobil igračku istog modela kupio i Aninom psu i za njega dao 400 evra.

Bivša učesnica "Zadruge" pohvalila se na Instagramu da su ona i njen pomeranac Stiker postali vlasnici crvenih četvorotočkaša. Na ovoj društvenoj mreži objavila je fotku na kojoj poziraju pored automobila, koji su bili ukrašeni crnim mašnama, a uz sliku je napisala:

"Naše nove igračke. Ovo je najbolji poklon na svetu".

Ana je objavljivala i snimke na kojima se vidi da kuče voza u malom BMW-u po ulici, ali i šoping-centru. Njena objava izazvala je oprečne reakcije, ali starleta ne mari za njih.

- Tačno je da smo moja bebica Stiker i ja dobili nove automobile. Ne znam šta je ljudima tu čudno? Ja Stikera volim kao da sam ga rodila i ljudi kojima je stalno do mene to znaju. Baš zbog toga se svi trude da kupe nešto i njemu kada kupuju meni. Iskreno da vam kažem, više me je obradovao njegov BMW nego moj, koji je mnogo skuplji. Nije sve u novcu, neke stvari su i u pažnji koju vam neko pokaže. Ovim gestom je meni neko rekao da me mnogo voli i da zna do kojih mi je stvari stalo - kaže Ana.

Ona objašnjava da se prema svom pomerancu ponaša bukvalno kao prema detetu.

- Kao što ljudi brinu o svojoj klincima, ja tako brinem o psu i ne vidim ništa loše u tome. Vodim ga redovno kod veterinara, ide kod frizera, gde ga šišaju, parfemišu i sređuju mu noktiće. On ima i svoj garderober, stvari mu kačim na male ofingere. Kupila sam mu i krevetić sa baldahinom. Slavim mu rođendane kao svom detetu. Sećam se da su se ljudi šokirali kada sam mu napravila žurku u "Franšu" sa sve tortom, balonima i dekoracijom, ali šta da im radim. On je moj život, moja bebica i hoću da mu priuštim sve što mogu - poručila je starleta.

Šetala kuče u kolicima za bebe Ana Korać je i ranije šokirala javnost kada je svoje kuče prošetala u kolicima koja podsećaju na kolica za bebe. - I tada se u javnosti digla velika frka, ali to nisu kolica za bebe, već kolica za pse. On je mali, umori se, ne može da trčka po ceo dan i normalno je da ima kolica u kojima može da odrema kada smo u gradu - objašnjava Ana.

