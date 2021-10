JEDNA JE JOVANA! Voditeljka prvi put o mužu: Ne znam da li sam SREĆNA U BRAKU, imam M*DA za teške odluke! Jeremićeva ŠOKIRALA!

Ljubavni život voditeljke Jovane Jeremić dosada nije intrigirao javnost, jer je ona svoj brak predstavljala kao skladnu vezu u kojoj sve funkcioniše.

foto: Printscreen/PINK

Jovana je otkrila kakvi je muškarci privlače, šta moraju da joj poklanjaju, a sve je zbunio odgovor da od supruga za rođendan nije dobila ništa.

- Sve sam stekla sama, nijedan muškarac mi ništa nije obezbedio niti poklonio. Evo sad za 31. rođendan, i kada me neki muškarci pitaju šta da mi kupe, neprijatno mi je, ne znam šta da im kažem, kad sam sebi kupila stan u Beogradu. Šta da meni on kupi? Volim skupe poklone i skupe stvari, kada poklanjam, i očekujem tako da mi se vrati - govorila je Jovana.

- Kakvi muškarci i koji? - pitala je voditeljka.

- Moćni muškarci iz sfere biznisa. Oni vole žene kao što sam ja. Mogu da odgovaram samo genijalnim, onima koji su situirani, onima koji imaju biznis, kao moj otac što je imao. Takav može da prati Jovanu Jeremić. Slab finansijski ili ugrožen, teško. To su za normalne žene, a ja sam nenormalna. Pomalo luckasti, lucidini - odgovorila je Jeremićeva.

- Muž nije poklonio stan? - pitala je voditeljka.

- Muž ništa nije poklonio - rekla je Jovana.

Jovana je zatim otkrila da do sada nije varala, ali je i ničim izazvana izjavila da je donela teške odluke, i da ima hrabrosti za razvod:

- Imam problem što me startuju oženjeni. Ja nisam tip žene da bih pristala da budem nekom ljubavnica. Ja prva nisam prevarila. Ako osetim da mi ne ide u braku, ja ću se razvesti. I to ne treba da bude "vau, razvela se Jovana Jeremić", kad se bude dogodilo, i ako se dogodi. Zato što ja ne varam, ako mi ne odgovara da živim kako sam živela, normalno da ću da izađem iz braka i da idem dalje. To su teške odluke za koje ja imam hrabrosti i za koje imam m*da. Tako da nemoj da mi dolaze neki zauzeti muškarci i da mi pričaju priče da ne mogu, da imaju dete, da im je žena bila tu u nekim trenucima... Vidi, ako sam mogla ja, svako drugi može - rekla je Jovana i zbunila sve.

foto: Printscreen/Hype TV

Voditeljka je pitala Jeremićevu kakav joj je odnos sa suprugom, a Jovana je po prvi put rekla da možda nije srećna u braku.

- Moj muž nije javna ličnost. Ja to poštujem, nije ni učestvovao u gradnji moje karijere. Mi smo se upoznali mladi, sve je nekako brzo išlo kod nas, dobili smo dete, videćemo šta će da se dogodi u budućnosti. Skockala sam život da mogu da živim sama kao kraljica, za sada je sve okej, život je preda mnom, znam sebe, znam svoj temperament, i znam na šta sam navikla. Razna iznenađenja po pitanju privatnog života kod mene su moguća. On je meni fantastičan drug, on je Lein otac i to će da bude zauvek. U životu prođe neko vreme, izgubi se ljubav, ili se ambicije ne poklope. Ovakvu ženu moraš da pratiš, moraš da budeš faca da možeš da ispratiš. Srećna sam žena, a da li sam srećna u braku, vreme će da pokaže. Mi smo 4 godine zajedno, nikad nismo imali razmirice, probleme i svađe. Naš brak je postao na osnovu prijateljstva - zaintrigirala je Jovana.

foto: Kurir/A.J.Panić

- Ovo je godina novih odluka, završetaka svega što nije valjalo, a 2022. će biti godina mog ponovnog rođenja - nastavila je Jovana.

- Zbog čega si i dalje u braku, ako pored sebe nemaš muškarca iz svojih snova? - pitala ju je voditeljka.

- Nisam rekla da nemam muškarca iz svojih snova. Pa, videćemo šta će da se dogodi u budućnosti, ne znam ni ja sama. Možda zato što ga još volim - rekla je Jovana i potom nastavila da priča o budućim brakovima:

- Stalno me pitaju kad ćeš prvo dete, kad ćeš drugo. Što me niko ne pita kad ćeš prvi, kad ćeš drugi brak? Samo mi decu spominju, niko muževe. Ubacite kad će drugi brak, kad će treći brak?! - govorila je Jeremićeva u emisiji.

- Odluke koje ću sada doneti, da ne želim da imam propust u životu. Znala sam kad je momenat da sečem što ne valja. Žene i muškarci greše kad ostaju u lažnim brakovima - zaključila je Jeremićeva u emisiji Red Zone.

foto: Printscreen/Pink

SVIĐA JOJ SE MOĆNIK KOJI JOJ DOLAZI U EMISIJE?! U kojim momentima si želela da budeš besprekorno sređena za emisiju samo zato što si znala da dolazi gost pred kojim želiš da ostaviš jak utisak? - pitala je voditeljka. - Kako dobro pitanje - vrisnula je Jeremićeva i nastavila: Au, skoro mi se to desilo. Ima osoba. Ovo me niko nije pitao. Kako da prepoznate da mi je neki gost u studiju izuzetno drag, pa čak i emotivno drag? Hahaha. Ponašam se kao svila, kad sam zaljubljena, ne moram da budem zaljubljena, dovoljno je da osetim energiju, znate koju, ja se pretvaram u mačkicu. Nema ni agresivne ni bezobrazne. Totalno sam drugi tip žene u tim momentima - rekla je Jeremićeva.

