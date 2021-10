MAJA MARINKOVIĆ IZOBLIČENA! Zbog njene objave BRUJE MREŽE, a svi se pitaju da li je ovo FOTOŠOP ili je ponovo IŠLA POD NOŽ! (FOTO)

Maja Marinković podvrgla se brojnim estetskim korekcijama, a sada je svojom novom objavom pokrenula lavinu komentara.

Naime, poznato je da je starleta imala brojne operacije na licu, a sada je njena fotografija privukla veliku pažnju njenih pratioca, a sve zbog Majine izrazito izdužene i izobličene vilice.

Dok jedni komentarišu da je Maja uradila novu operaciju, drugi misle da je u pitanju neki fotošop efekat.

Njen otac Taki ponosno ističe da je svojoj mezimici platio sve plastične operacije i da su ga koštale 20.000 evra.

- Ja sam Maji platio sve operacije - grudi, napumpao sam joj i usta, i nosić, sve tetovaže. Sve sam ja to platio. To je koštalo oko 20.000 evra. Htela je da bude ko neke svetske glumice. Ozbiljne pare je ona iznela iz prošle Zadruge, a u kući je na kraju ostavila 100 evra. Sve je potrošila - na Janjuša, na rođendan 5.000 evra, proslave neke. Nema ona nikakve porno slike i snimke u telefonu, on stoji kod mene u sefu. Sve ja njene poruke ja imam, ja vodim njen Instagram - zaključuje on.

