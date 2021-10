PORODILA SAM SE ZA 20 MINUTA! Mirka Vasiljević U DETALJ opisala kako je protekao porođaj i zašto je ćerkici dala ime ANIKA

Početkom oktobra, znači manje od mesec dana, glumica Mirka Vasiljević rodila je četvrto dete i zbog epidemiološke situacije, porodila se na Kipru.

Glumica je u Jutarnjem programu Kurir televizije otkrila kako je protekao porođaj.

- Dobro sam, deca su u školi, beba je sa mnom sada a Vujadin je na treningu. Bogu hvala, porođaj je protekao kako treba, beba je izabrala da se rodi na veliki praznik. Doktori su u šali govorili da treba da damo neko ime sa Kipra. Nisam bila u panici i strahu, verovala sam da će sve biti u redu, kao što je bilo. Vujadin je bio na treningu kad je sve krenulo, ja sam pozvala klub da ga obaveste da kreće porođaj. On je brzo odreagovao, došao kući i odvezao me do bolnice. Za 20 minuta sam se porodila, duže mi je trajala vožnja do bolnice nego sam porođaj. Sve se nekako poklopilo - rekla je Mirka.

foto: Kurir televizija

Mirka je objasnila kako je došlo do toga da ćerku nazovu Anika.

- Mi smo malo ovaj put zakazali sa imenom, nismo se puno bavili time, bili smo u fazonu da ima vremena. Tek kad smo shvatili da sam pred porođajem, tad smo upitali decu kako bi oni želeli da se zove, i bili su složni da to bude Anika. To ime ima i značenje, neustrašiva i hrabra - objasnila je glumica.

foto: Kurir televizija

Glumica je najavila da planiraju da se vrate porodično sa Kipra najkasnije u decembru.

