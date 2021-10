VELIKA ISPOVEST RIJALITI IGRAČA: Znam sve CECINE TAJNE, brišem poruke kad se dopisujemo, a evo šta sam joj rekao za BOGDANA!

Rijaliti učesnik i novinar Marko Đedović tvrdi da zna sve tajne najveće balkanske zvezde Cece Ražnatović.

Estradni novinar mora da briše poruke u telefonu kada se dopisuje sa pevačicom da neko slučajno ne bi saznao pikanterije iz njenog života.

- Ceca me obožava, sviđa joj se kako se ponašam i kako komuniciram sa drugima. Kada sam prvi put izašao iz rijalitija, jedan novinar mi je rekao da mi je poručila da joj se javim. Poslao sam joj poruku i zahvalio sam se što me podržava. Tako je počelo naše prijateljstvo. Videli ste da mi je u "Zadruzi 4" slala poklone, tortu i čestitku za rođendan. Ona svima priča kako sam joj dobar drug. Prati svako moje gostovanje na televiziji, pa posle svratim do nje da popijemo kafu i ispričamo se - počinje Marko priču i dodaje da je Ceca najbolji dokaz kako su najveće zvezde zapravo najnormalnije na estradi:

- Ne poznajem osobu koja ima normalniji pogled na estradu i na život od nje. Ceca i ja znamo sve jedno o drugom, ali to nikad nećemo ispričati nekom trećem. Čuvam svaku njenu tajnu i uredno brišem svaku poruku koju s njom razmenim posle našeg dopisivanja. Za svaki slučaj.

Đedović voli da se petlja i u Cecin privatni život i savetuje je oko momaka:

- Rekao sam joj da ne treba da se udaje i da je najbitnije da bude srećna. Taj papir joj ništa neće značiti u životu, niti će je učiniti srećnijom. Samo želim da bude voljena, jer ona to najviše zaslužuje.

I Marko je voljeno biće, a to najbolje znaju njegovi roditelji Branko i Lidija, koji su ga tako silno želeli i jedva uspeli da ga dobiju:

- Mama i tata su se dugo lečili da bi mogli da dobiju decu. Zato su mene dosta razmazili, a posledice toga su i dan-danas vidljive. Često umem da kažem da sam savršen, jer su moji roditelji tri godine osmišljavali kako ću izgledati. Po meni se vidi koliko su deca dobijena iz ljubavi lepo vaspitana, a ne kao ona koja su rođena tako što se nekome 'omaklo'...

Detinjstvo je proveo u Čačku i za taj grad vezuju ga samo lepe uspomene.

- Imao sam divno detinjstvo i lep odnos sa ocem i majkom sve vreme dok smo živeli u Čačku. Nisam bio ljubomoran kada sam posle godinu i po dana dobio sestru Jovanu, koju svi neizmerno volimo. Bio sam tvrdoglavo dete i dva puta su me roditelji istukli kao konja. Prvi put kada me je mama poslala da učim tablicu množenja, a ja sam legao i zaspao. Probudila me je i poslala da uberem prut kojim će me tući i lepo me je njim išibala - priča Đedović.

Druge velike batine dobio je dok je pohađao muzičku školu:

- Imao sam jezivu profesorku klavira, Radmilu Trifunović. Kada bih pogrešio note, ona bi mi preko prstiju zatvarala poklopac klavira. Terala me je da vežbam po ceo dan, vršila je nada mnom psihičko i fizičko nasilje. Nikad neću zaboraviti kako me je gađala kredom i uvrtala mi uši, baš me je maltretirala. Ćutao sam i trpeo dokle god sam mogao. Godinu dana sam išao u muzičku školu i onda sam se zbog nje ispisao.

Đedović je svojevremeno igrao i fudbal, ali ga za taj sport ne vezuju lepe uspomene.

- Sa šest godina sam igrao fudbal, ali sam pao i slomio ruku. Od tada ne igram, a i ne pratim fudbal. Stalno pričam kako su mi čudni ti gologuzijani koji trče za loptom i zarađuju milione. Od sportista samo Novak Đoković zaslužuje milione - smatra Marko.

Imao je veliku želju da upiše gimnaziju, ali se na nagovor roditelja opredelio za medicinu.

- Upisao sam školu u Kraljevu, smer zubotehničar. Morao sam svakog jutra da ustajem u pet da bih iz Čačka stigao u školu. Putovao sam autobusom sat vremena i posle dva meseca sam rekao mami da mi se smučilo i da neću više da idem u Kraljevo. Nakon toga sam se prebacio u Čačak na opšti medicinski smer, koji sam i završio - kaže Marko.

Markovi roditelji su se razveli kada je imao 17 godina, ali to njega nije pogodilo jer je gledao samo kako će da izvuče neku korist.

