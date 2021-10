NOVA DRAMA U DOMU ĐOGANIJEVIH! Vesna i Đole prolaze ponovo kroz veliki stres: Treba mi vremena da proživim!

Vesna Đogani, tek što se utišao skandal u vezi s navodnom prevarom njenog partnera Đoleta Đoganija, otkriva da je u toku nova drama u njenom domu, osvrće se na najteže periode koje je prošla u vezi i otkriva šta je sve naučila iz toga.

Vesna često ističe da je baš njen suprug Đole oblikovao u osobu kakva je danas.

- To je normalno, kao 18 godina stariji čovek mnogo je doprineo mom sazrevanju. Dosta sam naučila od njega. On nikada ne da na sebe i ne ide protiv svojih principa, vrlo je skroman, hrabar, inovativan. Zahvalna sam što je u meni prepoznao nešto što na početku ni sama nisam videla. Mada, pošteno je istaći i da je on napredovao pored mene. Došla sam mu u pravom momentu, da ga resetujem, dam mu nova krila i energiju, a on je meni podario novi, nestvaran svet, kao bajku iako realnu. On nije neko ko će bilo šta zaviti u celofan, već istinu uvek saspe u lice, tako da vas prodrma - kaže Vesna.

Vesna se takođe osvrnula na skandal koji ju je nedavno zadesio sa Đoletom:

- Ženu koja je bila u pitanju poznajem lično. Đoleta znam 20 godina, tačno znam ko mu se sviđa a ko ne i gde bi mogao da „padne“ a gde ne. Oni koji nisu poverovali da mi je Đole veran, to je njihov problem, ja zaista ne mogu još i tuđe probleme da rešavam - kaže Vesna, a na pitanje da li je njihov brak imao i mnogo teže ispite, samo nisu došli do javnosti, priznaje:

- Apsolutno, uh, svašta je tu bilo. Evo, upravo ovih dana imam jednu veliku „igranku“ u kući, ali ne smem još da pričam, treba mi vremena da je proživim, da dođem do rešenja, pa ću tek onda moći da analiziram - otkriva Vesna, pa priznaje kakva bi bila Đoletova reakcija da su paparaci nju uslikali sa drugim muškarcem u autu:

- Ne mogu to ni da zamislim, a verovatno ni on, jer ima jednako veliko poverenje u mene koliko i ja u njega. Svakako je uvek za to da probleme rešavamo između sebe pre nego što postanu javni. Možda i najteža tačka u našem braku do sada bila je moja postporođajna depresija, ali upravo me je Đole izvukao zahvaljujući razumevanju i ljubavi prema meni, ali i iskustvu nekoga ko ima mnogo sestara u familiji. Dve osobe koje se razumeju kao on i ja danas, mogu da prevaziđu bilo kakvu prepreku - završava pevačica.

