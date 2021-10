IMAM DEVOJKU I ZALJUBLJEN SAM! ŽIKA JAKŠIĆ OTVORIO DUŠU: Pričao o bivšoj supruzi, dao recept za dobar izgled pa SPOMENUO CECU!

Voditelj i producent Žika Jakšić mnogo radi, ali zna i da uživa. Sreli smo ga na premijeri predstave Petrijin venac i pročešljali sa njim mnoge teme.

Žika nam je prvo otkrio pozadinu svog nadimka, kao i tajnu dobrog izgleda.

- Nadimak Žika sam dobio još kao klinac, bio sam živčan pa su me zvali Živčani, pa Živac i na kraju je ostalo Žika. A dobar izgled je do genetike, verovatno je do toga, a i vodim računa o sebi. Ja sam slobodan muškarac, moram da vodim računa, oženjeni ne moraju - rekao je Žika.

foto: Kurir televizija

Voditelj je za kameru Kurir televizije otkrio i da ima novu partnerku i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom.

- Ja sam stalno u nekoj ljubavi, stalno imam ljubav. Volim život, ljude tako da uvek imam ljubavi. Imam partnerku. Sa bivšom suprugom sam u super odnosima, pre 2 sata smo se čuli. Imamo kontakt zbog sina i tu sam uvek šta god da treba. Sin je više vezan za mamu, oni i provode mnogo više vreme zajedno. Sa starijim sinom živim, nisam više podstanar, uzeli smo nekretninu -

foto: Kurir televizija

Prokomentarisao je i dolazak Svetlane Cece Ražnatović u Zvezde Granda.

- Znate šta, u proteklih 10 god se menjao žiri, meni je drago, ja Cecu volim i drago mi zato što je dugo odsustvovala sa scene da se sad lepo zabavlja

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:11 PORODILA SAM SE ZA 20 MINUTA! Mirka Vasiljević opisala kako je protekao porođaj i otkrila zašto je ćerkici dala ime ANIKA