BIVŠA MODELSICA OTKRILA TAJNU GUBITKA KILOGRAMA: Dragana Mitar do detalja opisala svoj JELOVNIK, izbacila sokove i belo BRAŠNO!

Dragana Mitar uspela je da za šest meseci smrša 19 kilograma. Bivša članica grupe "Models" ugojila se tokom učešća u "Zadruzi" zbog, kako kaže, neredovnog sna i nezdrave ishrane.

Zato je po izlasku iz rijalitija sebi zabranila sokove i belo brašno.

- U "Zadruzi" sam se ugojila jer smo preko dana spavali, a noću smo bili aktivni. Tada sam jela mnogo hleba i pila gazirane sokove. Čim sam izašla, prestala sam da jedem peciva. Posle samo tri dana organizam mi se vratio u normalu, čak sam odmah imala ciklus, koji mi je tamo izostao sedam meseci - priča Dragana.

Pored zdrave ishrane, ona se podvrgla i tretmanima koji su joj mnogo pomogli da smrša.

- Išla sam na lipolizu, gde vam kroz injekciju ubrizgavaju sagorevač masti na delove tela koji su vam kritični. U mom slučaju to su stomak, butine i zadnjica. Redovno sam išla na tretmane, redukovala ishranu i pila mnogo tečnosti. Trebalo mi je šest meseci da vratim kilažu. Pored toga sam odlazila i na anticelulit masaže, koje su mi takođe mnogo pomogle - priča Dragana i dodaje da joj nije bilo teško da smrša jer inače nema obilne obroke:

- Doručak uglavnom preskačem. Dan započinjem kafom, ali kada jedem ujutru, to bude banana ili neka druga voćka. Za ručak najviše volim kuvana jela, ali da ne budu previše masna. Zbog toga najčešće jedem supe, čorbe i potaže. Sve što ima mnogo povrća! To je za mene kompletan ručak, jer sadrži povrće, meso i ima mnogo vitamina. Ma dovoljna mi je supica, ona me zasiti. I ribu sam uvela u jelovnik. Mnogo mi prija, pogotovo suši, jer se lepo najedem, a ne osećam se naduto. Večeru uglavnom preskačem, osim kada sebe želim da počastim i tada uglavnom uzmem neki kolač.

Dragana ne voli da trenira, ali je veoma aktivna zbog sina Jovana.

- Meni pored sina trening nije potreban! Ne volim da idem u teretanu, niti kod nutricioniste. Hranim se zdravo u umerenim količinama. Verujem da, ukoliko vam neko napravi plan ishrane, vi se toga pridržavate neko vreme, a posle budete željni svega i onda dolazi do jo-jo efekta. Više se ugojite nego što ste smršali. Bitno je i unositi dosta tečnosti. Pored vode, dva puta dnevno pijem čaj koji mi čisti organizam. Tako sada održavam kilažu - kaže bivša učesnica "Zadruge".

