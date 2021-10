HASAN DUDIĆ ŽESTOKO: Saša Popović i Mile Bas mi DUGUJU 500.000 €! Dudić za KURIR otkrio dogovor sa direktorom GRANDA!

Hasan Dudić još jedan je u nizu pevača koji tvrdi da je zakinut za isplatu autorskih i izvođačkih prava od zarade sa internet platformi. U intervjuu za Kurir on tvrdi da mu pare duguje Grand produkcija, kao i Mile Bas koji je vlasnik Južnog vetra, i da je taj iznos oko 500.000 evra.

foto: Kurir Televizija

Dudić je kazao da je pokušavao da reši problem preko direktora Granda Gorana Šljivića, ali da je siguran da iza problema sa isplatom novca stoji Saša Popović.

foto: Nemanja Nikolić

- Od kada se pojavio taj Jutjub, ja sam zakinut za mnogo para. Nisam stručan, pa ne znam tačno koliko mi duguju, ali prijatelji koji se bave tim stvarima rekli su mi da i Grand i Popović duguju minumum onioliko koliko i ostali. Od kada je krenuo taj internet kanal svi oni kače moje pesme od kojih zarađuju, a ja kada tražim svoj deo, zavlače me. Znači, duguju mi sigurno 500.000 evra, a ja verujem da je to sada i više.

foto: Ana Denda

Ko vam sem Granda duguje novac?

- Meni i Mile Bas duguje mnogo para, ali to je druga priča. Mnogo puta sam ja pokušao da se naplatim, zvao ih, išao, pitao... Ali uzalud. Žika Jakšić i ja se poznajemo 100 godina, mi smo bili oduvek dobri, ali on je sada druga osoba, čak me ni ne čudi što mi nije pomogao kada je mogao. Žika od kada je postao "veliki", on se ne javlja, nema vremena... Čovek mnogo radi, sve će propasti bez njega, razumem ga (smeh).

Zbog čega ste zvali Žiku?

- Ja sam njemu nekoliko puta ponudio saradnju, slao sam mu snimke i nudio neke svoje pesme, ali nisam dobio odgovor. Oni su se obogatili i upropastili ovu muziku, ako ćemo realno. Pevačima uzimaju sve, bedno je to što im ostane, a njihovi novčanici sve puniji i puniji. Žika se nije mešao u problem oko novca koji mi Grand produkcija duguje, već me diplomatski preusmerio kod direktora Gorana Šljivića. Šljivić je korektan čovek, i postigli smo dogovor jednom prilikom, ali do njegove realizacije i isplate mojih para još uvek nije došlo i ako je od našeg razgovora prošlo više od godinu i po dana.

foto: Kurir televizija

Šta vam je tačno kazao Goran Šljivić?

- Tada mi je on rekao da donesem spisak svih svojih pesama i da će mi biti isplaćena razlika u dosadašnjim pregledima, a u budućnosti automatski bi i meni pripao deo te zarade od mojih hitova. Planiram ponovo da idem na razgovor da vidim šta se dešava. Moram da budem pošten, ne mogu da krivim Šljvića za što dogovor nije realizovan, to su su sve Žika i Saša uradili.

foto: Dragan Kadić, Printscreen

Hoćete li tužiti Grand?

- Ne znam. Uzdam se u Šljivića, za kog verujem da je dobar čovek. Ali ako ne dobijem svoj novac tužiću i Grand i Mileta Basa.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

02:29 Hasan Dudic o Tomi