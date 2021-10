SINDI PROGOVORILA O SESTRI! Nakon priče da je završila u Lazi otkrila CELU ISTINU: 99 odsto NIJE TAČNO! LJUDI SU ZLI!

Bivša "modelsica" Ivana Stamenković Sindi našla se nedavno u svim medijima kada je odjeknula lažna vest da je završila u ustanovi za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević". Kako je već tada demantovano da nije u pitanju ona, već njena sestra Nevena Adžemović koja je već osam godina van javnog života.

Sindi je gostovala u "Pulsu Srbije" gde je prokomentarisala ovaj nemili događaj.

foto: Kurir televizija

- Da li je to istina ili nije ja ne želim da komentarišem, ali istina je da je došlo do greške. Moji prijatelji su jako loše reagovali, imala sam preko 300 poziva, jer je jako ružna vest bila. I moja porodica je bila jako uznemirena. A o Neveni ona nije u javnom životu već osam godina i ja moram da poštujem njenu privatnost i želju da se o njoj ne priče o medijima. Moram da kažem da je ona dobro, a ono što je predstavljeno u medijima to 99 posto nije istina, ne želim uopšte da komentarišem. Većina stvari nije tačna, njena želja je da ne pričam o tome - naglasila je bivša modelsica.

Ona je dodala da su je pored svega, najviše pogodili negativni komentari javnosti.

- Ljudi su postali toliko zli, mene to iznenađuje, ta ljudska zloba. Komentari su me baš pogodili. Pakost i zloba se vide i u ovim teškim vremenima umesto da se podržavamo i budemo dobri jedni prema drugima, mi još više širimo negativnu atmosferu. I to me u celoj stvari jako boli - kaže Ivana Stamenković Sindi.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:19 BIVŠA MODELSICA ULAZI U PETU DECENIJU, A GRMI KAKO IZGLEDA! Sindi nikad lepša i zgodnija OTKRILA TAJNU svog fenomenalnog izgleda!