IZVORINKA MILOŠEVIĆ O NAJTEŽIM TRENUCIMA: Izgubila sam majku, tatu i brata, pa mi je i ON otišao iz života! Evo šta ju je SPASLO

Pevačica Izvorinka Milošević otvorila je dušu i progovorila o teškom periodu života koji je na nju ostavio veliki trag.

Pre 14 godina izgubila je za samo šest meseci majku, oca, brata, a pre sedam godina i bivšeg supruga Mišu Blama s kojim ima sina Davida. Nedavno joj je na rukama uginuo i kućni ljubimac, mala maltezerka, zbog čega je u emisiji i zaplakala. Zvala ju je Beba, a ona joj je bila svetla tačka u periodu kada je sve bilo crno.

"Pre 14 godina su mi za šest meseci otišli mama, tata i brat. Cela porodica. Ona je meni bila više od kučeta, više od ljubimca. Mi smo prebrodili najteže trenutke. Kad ti ode mama i tata u roku od šest meseci, a posle toga čuješ da ti je umro brat od otkazivanja bubrega, onda imaš samo dva načina kako da se izvučeš. To je da snažno kažeš: 'Čekaj, da li moj sin, pošto već nema oca (i on je preminuo, Miša Blam) ne zaslužuje da nema ni majku?'. Ne! I ja sam onda uzela Bebu. Moja kuca maltezerka je meni značila sve. I onda meni veterinar kaže da moja kuca ima sarkom. Mi smo nemoćni. Izdahnula je na mojim rukama i otišla. I onda paradoks...", plakala je pevačica, pa nastavila.

"Ovo ću samo sada da kažem i više nikada neću da pričam o tome... Dan pre toga je moja kuca izdahnula, a sutradan, spletom okolnosti, bilo je venčanje mog sina. To je bilo planirano dugo, a ova koma s mojom kucom je trajala samo deset dana. Sutradan sam morala da se resetujem, da podignem glavu i nasmejem se, sre mi je bilo raskomadano, ali sam se sabrala i otišla na Davidovo venčanje, jer je zaslužio da ima nasmejanu majku. Uspela sam da se savladam, a onda je sve to prošlo i ušla sam u kuću i nije imao ko da me dočeka (David živi sa suprugom). Ovo će razumeti samo oni koji su imali i koji vole žvotinje i znaju šta znači bezrezervna ljubav prema kuci. Kuče je nešto posebno, ume da ti se zalepi za grudi, da ti uđe u krvotok", dodala je u emisiji "Grand magazin".

"Ljudi misle 'Bože, šta ova žena ovoliko'... Ali to sam ja. Ja ću plakati za njom i dalje, ali vreme će verovatno učiniti svoje. Ovo je vreme radosti zbog Davida, mog jedinca koji zaslužuje svu sreću ovog sveta, i tuge što me napustila moja družbenica... Ali tako je moralo da bude. Da jednu etapu mog života u kojoj je bila mama, tata, brat, otac mog deteta, koji su svi otišli, i moja najtananija žica, da me napusti i ona i da kaže - sada je kraj. Jedna etapa je gotova, tvoj sin je napravio porodicu, počinje nova etapa. I moraš da se okreneš i nastaviš dalje. Sada sam ja u vakumu, ali ću se okrenuti. Radovaću se Davidovom životu, koji zaslužuje da ima majku koja je vesela, kao što su sve njene pesme, kao njena karijera, koja je opstala s pesmama koje su specifične i s pesmama koje neguje malo ko", izjavila je Izvorinka i dodala:

"Kako je moguće da dan pred venčanje sina milo biće ispusti svoju dušu..."

