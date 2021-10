LJUBA PERUĆICA POBESNEO ZBOG KOLEGE: Počeo sam da ga guram, a on mi je oteo mikrofon! Evo šta se DESILO na nastupu!

Ljuba Perućica se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a svojom pojavom privukao je veliku pažnju. Zgodan i naočit bio je magnet za devojke, pa se tako javnost veoma interesovala za njegov privatan život, a i danas mu se prati svaki korak.

Pevač je sada ispričao situaciju koja mu se desila, a za koju zna samo njegov najbliži krug prijatelja.

- Zvali su me da hitno krenem za Beč, da radim u jednom tada možda i najjačem klubu tamo, zato što jedan kolega iz zdravstvenih razloga nije mogao, pa su zvali mene da ga menjam. Pošto je to bila subota, nešto pred doček Nove godine, svi su radili i svi klavijaturisti sa kojima inače sarađujem su bili zauzeti. A oni su našli nekog svog klavijaturistu tamo i rekli su da će on da me prati i da je to sve super. Ja sam rekao "Nema šanse", jer ipak imam svoj neki program i redosled pesama, kako radim svoj nastup, pa je tu bilo ubeđivanja i na kraju sam seo u auto, pun gas, stigao tamo, uleteo u klub i krenuo - priča Ljuba i objašnjava šta se dalje dešavalo:

- Rekao sam mu koju prvu pesmu pevam, možda tada najveći hit, "Da se opet rodim", on me je pogledao i rekao "Je l' to tvoja pesma?". Već tad mi je bilo jasno da čovek uopšte nije iz posla, nego da mu je muzika verovatno usputna stvar. On čak ni klavijaturu nije imao, nego je pozajmio od nekog kolege. Nije znao klavijaturu, ni gde su ritmovi, ni pesme, ni repertoar, a klub prepun! Možete da zamislite kakva je situacija, ceo klub gleda u tebe, a klavijaturista ne zna nijednu pesmu, gleda u mene, to je blamčina takva na bini bila!

Kako kaže, nije imao druge, nego je morao da uzme stvar u svoje ruke.

- Onda sam ja počeo da ga guram, našli smo radan ritam koji koristimo i počeo da sviram ja (smeh). Na to je on reagovao tako što mi je oteo mikrofon, rekao "Ajde ti sviraj, ja ću da pevam". To je bilo jedno trosatno blamiranje, srećom pa je di-džej imao neke matrice pa smo to puštali da bih pevao, a klavijaturista, ako mogu tako da ga nazovem, je odmarao za to vreme. Situaciju sam izvukao jedino tako što sam znao da sviram, tako da sam morao i to i da pevam i da mu prepravljam harmonije, sve sam morao da radim na bini, to je bilo užasno! - priča Ljuba.

Kako je u to vreme već bio u ljubavi sa svojom sadašnjom suprugom Katarinom Kolozeus, ona ga je podsetila kako je izgledao, s obzirom na to da ga je pratila na tom nastupu.

- Evo Kaća kaže, seća se da me je gledala sa strane i da je videla da kiptim od besa i da ću nekog da ubijem ili da siđem sa bine. Kaže, ona gluva, koja se ne razume u muziku, je videla da sve to nema veze sa mozgom! Ja sam se pet puta najmanje izvinjavao gostima i rekao da radimo sa štapom i kanapom i snalazimo se kako stignemo. Bilo je i tužno i smešno - zaključio je Ljuba.

