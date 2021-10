MALO KO ZNA DA JE ALEKSANDRA MLADENOVIĆ KUMA NENADA MANOJLOVIĆA! Sad su kumstvo krunisali i pesmom koja je ZAPALILA Jutjub

Skoro milion i po pregleda na Jutjubu za samo šest dana od kako su naši gosti objavili duetsku pesmu "Ti meni, ja tebi".

Iako su zajednički duet najavili pre više od godinu dana, čekali su da se sve kockice slože kako bi ga konačno i objavili.

Kakve su reakcije publike i koliko su zadovoljni pesmom, otkrili su Pulsu Srbije na Kurir televiziji Aleksandra Mladenović i Nenad Manojlović.

- Iznenađena sam baš, uvek kad izbacim pesmu nađu mi zamerku. U ovoj pesmi i spotu ne znam da li ima loših komentara. Mi ne znamo da li će pesma biti hit ali videćemo. Priželjkivala sam da budem deo te pesme - rekla je Aleksandra.

Nenad je rekao da su u ovaj projekat uložili mnogo truda i ljubavi.

- Ovo smo uradili za nas, od srca. Bilo nam je na prvom mestu da se udubimo u to i da napravimo lep projekat sa puno ljubavi i emocija. Pesma je zamišljena kao duet. Mi smo dva jako različita pevača, mislim da je došlo do dobrog sklopa - ispričao je Nenad.

Malo ko zna da su Aleksandra i Nenad inače kumovi.

- Aleksandra i ja smo često sarađivali i desilo se tad upoznavanje sa mojom devojkom, sadašnjom suprugom. Aleksandra me je savetovala, rekla mi je da je oženim. Kad je supruga ostala u drugom stanju, javili smo Aleksandri a njeno oduševljenje ću pamtiti za ceo život. Supruga je toliko bila ganuta njenom reakcijom da je rekla ona će nam biti kuma na svadbi. Kupilo me je to što se toliko obradovala čoveku kog je u tom momentu poznavala jako kratko - ispričao je Nenad.

Aleksandra je rekla da je odmah znala da su Nenad i njegova supruga savršen spoj.

- Moja kuma je jedna predivna žena, njihova energija se tako spojila da bi bila velika greota da nisu stupili u brak. Rekla sam mu da je oženi odmah.

