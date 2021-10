DARKO JE ANI PLATIO SVE ALIMENTACIJE! Barbara BRANI Lazića, Sevićkin advokat za Kurir potvrdio pevačev DUG OD 900.000 DINARA!

Nakon što se u medijima pojavila informacija da su navodno Darku Laziću u porodičnu kuću u Brestaču došli izvršitelji zbog duga za alimentaciju koju pevač nije isplatio bivšoj supruzi Ani Sević, kontaktirali smo glavne aktere priče kako bismo saznali da li je došlo do zaplene pevačeve imovine.

Međutim, dok su sa jedne strane tvrdili da nije bilo ničega, kao i da je Darko isplatio sve svoje obaveze prema bivšoj supruzi, Ana Sević i njen advokat tvrde da dug i dalje postoji, ali da nemaju informaciju da li su izvršitelji pokucali na vrata Lazićevog doma.

Na Darkovoj strani

Kako nam se Darko nije javljao na mnogobrojne pozive, stupili smo u kontakt sa njegovom sadašnjom devojkom Barbarom Bobak, koja kaže da je sve izmišljotina i da njen dečko nema nikakve dugove. Osim toga, ona nije želela da potvrdi niti da demantuje natpise da je u drugom stanju, o čemu se takođe, govorilo.

- Da li sam u drugom stanju?! U trećem stanju sam trenutno... Darko je trenutno na nekom snimanju. Ne bih preterano da komentarišem medijske natpise, ali mogu da kažem da je to za izvršitelje čista budalaština. I meni, ali i Darku je jasno odakle sve te priče potiču. On je prema Ani Sević izmirio sve materijalne obaveze koje je imao, samim tim nije bilo nikakve potrebe za izvršiteljima - rekla je Barbara koja trenutno živi sa Lazićem u iznajmljenom stanu u Novom Sadu.

Nakon Bobakove, uspeli smo da razgovaramo i sa Darkovom majkom Brankom Lazić koja je potvrdila Barbarinu stranu priče.

- Ana i Barbara lupetaju, ako su rekle da su ovde bili izvršitelji. Nisu nikad, a posebno ne sad, dođite sami pa vidite. Sin mi je zabranio da pričam o tome, on je u Novom Sadu, nije ovde. Ne želim ništa više da pričam na tu temu - rekla nam je ona.

Protiv Darka

Međutim, Marina Gagić, bivša Darkova verenica koja živi u neposrednoj blizini Brestača, u Pećincima, kaže da je čula da su izvršitelji bili u Lazićevoj kući, odakle se ona sa sinom Aleksejem iselila pre nekoliko meseci.

- Ja sam čula i pročitala u medijima da su bili izvršitelji, ali nisam u toku. To je zbog Anine tužbe i ja nemam ništa sa tim, niti me to zanima - poručila nam je Marina.

Bivša Darkova supruga Ana Sević, uputila nas je na svog advokata kad smo je pozvali.

- Ne bih želela da kometarišem ovu temu. Kontaktirajte mog advokata i on će vam sve pojasniti i dati vam podatke tog postupka. Deo tog procesa je već završen, a on će vam sve pojasniti - kazala je Ana Sević.

Njen pravni zastupnik Miša Petrovski ponovio nam je izjavu od pre nekoliko nedelja, što po svoj prilici znači da njegovoj klijentkinji nisu legle pare, iako Barbara tvrdi suprotno.

- Protiv Darka smo podneli krivičnu prijavu nakon koje je uplatio polovinu zaostalih alimentacija do marta 2020. godine. Od tada do danas punih 19 meseci nije plaćao alimentacije, pa dug sada iznosi 950.000 dinara. On je odlukom suda bio u obavezi da plaća mesečno 50.000 dinara za potrebe alimentacije. Kako to nije činio, izvršitelj vodi postupak trenutno i mi ćemo kroz izvršenje naplatiti potraživanje. Prema informacijama kojima ja raspolažem, sudski izvršitelj je poslednji put izlazio kod Lazića u avgustu ove godine - rekao je advokat koji zastupa Anu Sević.

Drži se zakona Izvršiteljka bez komentara Sudski izvršitelj Jelena Jevtić, čija je kancelarija zadužena za ovaj slučaj, za Kurir je objasnila da je postupak u toku i da nije dozvoljeno da detalje procesa iznosi u javnost. - Postupak je u toku, s tim da niste stranke, i iz istog razloga, ne mogu da vam dam podatke o predmetu, kao ni informaciju o izlasku na teren - ljubazno nam je rekla sudski izvršitelj Jelena Jevtić foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen kurir.rs/ Ana Denda; Aleksandar Panić

