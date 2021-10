JAVNOST MI SE RUGALA KAKO SAM PROPALA I PREŽIVLJAVAM! Bivša voditeljka prodavala haljine na FEJSBUKU, a evo šta sada kaže o svemu!

Nekadašnja voditeljka Olja Crnogorac pre nekoliko godina povukla se iz javnog života i započela novi biznis, a sada je otvorila dušu o svom životu.

- Radila sam na televiziji dugi niz godina. Dešavalo mi se da u svakoj emisiji sponzori reklamiraju svoje haljine, te da sam nakon svake emisije iste dobijala na poklon. Prošlo je nekoliko godina, a ja sam shvatila da u garderoberu imam više od sto haljina sa kojima nisam znala šta da radim. U trenutku kada sam se selila iz jednog stana u drugi, shvatila sam da je najbolja opcija da napišem na „Fejsbuku“ kako ih prodajem i da na taj način učinim nekog srećnim što će za duplo manje novca dobiti nešto što želi - započinje priču Olja, a potom dodaje:

- Objavila sam oglas da prodajem preko sto haljina, po cenama koje mogu da priušte većina devojaka. Nisam želela da ih prodajem po visokim cenama, jer sam smatrala da to nema smisla i da je mnogo bolje da te stvari ipak nađu svog kupca. U tom trenutku javnost mi se rugala kako sam propala i da je to jedini način da preživim, međutim, ni u jednom trenutku nisu shvatili da sam to radila jer sam želela da se rastosiljam stvari - rekla je bivša voditeljka.

