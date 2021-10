NE ZNAM ŠTA SE DESILO VIDIĆU! Oglasio se Đorđe David i odbrusio kreatoru: Naravno da ću nastaviti da LAKIRAM NOKTE!

Saša Vidić za jednan nedeljnik komentarisao je promenu članova žirija u "Zvezdama Granda", a tom prilikom potkačio je Cecu Ražnatović, Viki Miljković, ali i Đorđa Davida, koji se začudio njegovom prozivkom.

Roker je za Kurir odgovorio modnom kreatoru, on je istako da su njih dvojica bili u dobrim odnosima i da mu nije jasno zbog čega je došlo do ovakvih reči.

- Ako me zovete zbog ovoga što je Vidić izjavio, nemam šta da izjavim, krajnje glupa priča. Rokenrol je uvek bio našminkan i zasnovan je na tome da su nokti nalakirani. Prema tome, ja sam generacija koja se na to navukla i koja je prema toj muzici vaspitavana - rekao je Đorđe, pa istakao da će on bezobzira na komentare, nastaviti da lakira svoje nokte.

- I privatno volim da nalakiram nokte, tako da je to to. Sa Sašom sam u dobrim odnosima, ne znam šta mu se desilo u međuvremenu. Naravno, ja ću nastaviti da lakiram nokte, prvenstveno zato što ja to volim, a onda tek i zbog rokenrola. Rokenrol je sve ono što ja sa sobom nosim, najmanje nokti - rekao je Đorđe David.

Saša Vidić je u intervjuu za "Svet" govorio o tome šta on misli o Karleušinom napuštanju žirija "Zvezde Granda" i kako mu se čini Svetlana Ceca Ražnatović u novoj ulozi. - Ja čekam da izbaci ovaj nov album i da svima je*e mater. Ona je jako voljena u narodu. Ne baš kao Brena i Čola, ali je topčina. Ovi su ispali bedni što joj nisu dali pare koje je tražila, ipak je ona njima donosila odličan program i popularnost. Sad me baš interesuje ko će da gleda one dve južnjakinje i Đorđa Davida, koji nalakira nokte u crno i misli da je to rokenrol - kazao je kreator tada.

