STANIJA JE HTELA DETE SA MNOM I DA OPŠTIMO U SOBI PORED NJENE MAJKE: Tomović OPASNO uzvratio bivšoj, o Dalili i Dejanu sve NAJGORE

Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović progovorio je o Baru, rodnom gradu i Mensura Ajdarpašića, učesnika rijalitija Zadruga 5.

Nezaobilazna tema bila je Mensurova devojka Milica.

- Kada dođe vreme, pokazaću poruke, imam sve dokumentovano. Mogu samo reći da je devojka sve slagala. Ljudi nemaju uvid u to što se dešavalo, za sada to neću obelodaniti, kada se slegnu stvari Vladimir će pokazati - kazao je Tomović i progovorio o Mensuru koji je rekao da će doći na bazen i napraviti lom:

foto: Nemanja Nikolić

- To je čovek koji ima dve svađe u životu, on ne bi postojao da nije mene. Nebitan je lik. Kakav crni strah, dečko je bezveznjaković, nema ni gram mozga. Kakva crna, pretnja, on je ništavilo, ne bojim se jadova.

Bilo je govora i o Staniji Dobrojević.

- To je devojka koja je pljunula na sebe stotinu puta, i na sebe, i na mene. Svašta je izjavljivala, da sam najgori muškarac. Ona je za mene prošla priča, nebitna. Jadna i izmučena devojka, mizerija od žene. Stanija je želela da mi rodi dete. Ovo je isti onaj muškarac kog si terala da opšti sa tobom gde su vrata otvorena pored sobe tvoje majke. Ja mogu još prljavije da igram, ne zaboravi da pamtim mnogo bolje od tebe, sa zadovoljstvom ćemo se igrati tvoje igre - rekao je Tomović.

foto: Printscreen

- Dalila i Dejan su me vređali na najgnusnije načine, oni su zaslužili ono što im se dešava svojim nedelima. Ozbiljnim nedelima su zaslužili. Našli su ovog konja od Cara, ne bi našli veću budaletinu da su tražili. Uloge su im podeljene, da ova priča ne postoji, Zadruga ne bi postojala - pričao je Tomović o Dalili, Dejanu i Caru koji su glavna tema rijalitija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/avaz.ba