BIO SAM JOJ SAMO FINANSIJSKI PROJEKAT, SREĆOM SAM PREKINUO TU VEZU NA VREME! Milan izneo nove optužbe na Severinin RAČUN!

Milan Popović izneo je niz novih optužbi na račun pevačice Severine Vučković.

Naime, ona je na svom Instagram profilu otkrila da je dobila novu tužbu od njega, posle ukupno 70, koliko ih je dobila do sada. A Milan je rešio da progovori o čitavoj situaciji.

foto: Pritnscreen

Severina je na svom Instagram nalogu krenula ponovo da deli sve što se tiče pravne bitke koju vodi s vama. Šta mislite da je bio okidač za to?

- Strah od istine, nemoć da se nešto promeni i, po ko zna koji put, potreba da se dobije medijska pažnja, koje nikad dosta.

Govorila je da je u vezi s vama spoznala da ste okruženi zidovima kroz koje nije mogla da prođe. Šta je zapravo bilo seme razdora među vama?

- Naša veza je vrlo kratko trajala da bi bilo šta tu moglo da se spozna, to je bila kratkotrajna iskra koja se brzo ugasila. Glavni razlog je bilo to što ja nisam hteo da se nosim s tom količinom raznih ekstremnih emocija koje su izvirale iz nje, od histerije, preko mržnje do potpune ravnodušnosti. Kasnije sam zaključio da sam ja ipak bio samo finansijski projekat za nju i ekipu oko nje. Za ovo imam već i previše dokaza, ali sada definitivno znam da sam napravio pravi potez time što sam tu vezu prekinuo na vreme.

foto: Printscreen/Happy

Severina je u medijima navela da ste bili protiv toga da se ona porodi carskim rezom, kako to komentarišete?

- Severina i ja smo zajedno, na njenu inicijativu, obišli nekoliko klinika u Austriji i Sloveniji koje se bave prirodnim porođajima. Ona je sve vreme htela sama da se prirodno porodi pošto postoje naučni dokazi da je to mnogo zdravije za dete. Na kraju se porodila carskim rezom pošto nije postojala varijanta da se porodi prirodnim putem zbog te količine apaurina, odnosno leka za smirenje, koji je primala poslednja dva meseca trudnoće. Da, bio sam protiv carskog reza u početku, ali mi je doktor koji je vodio njenu trudnoću objasnio da druga varijanta ne postoji. Kao što znate, nikoga nisam tužio zbog Severinine trudnoće.

Ona je iznela tvrdnju da je i pre saznanja da je trudna znala da niste jedno za drugo, ali da je mislila da ćete se promeniti. Da li ste i vi imali slično viđenje nje kao partnerke u momentu saznanja da čeka vaše dete?

- Znate kako stara mudrost kaže - kada se žena i muškarac upoznaju, on mašta o tome da žena uvek ostane takva ista, a žena mašta o tome da muškarca promeni u još boljeg za sebe. Na kraju ispadne suprotno, muškarac ostane isti kakav je bio, a žena se promeni. Naš slučaj nije bio ništa drugačiji, očigledno.

Da li ste sa Severinom razgovarali o tome da dete mora da ide u školu i pitali je zašto Aleksandra ne odvodi toliko dugo?

- Severina i ja već dugo nemamo normalnu komunikaciju. S njom je besmisleno razgovarati o bilo čemu pošto drugo mišljenje, osim njenog, ne postoji.

Koliko Aleksandar voli da provodi vreme sa svojom polubraćom, kakav odnos oni imaju?

- Ovo je jedino što mogu da vam odgovorim u vezi s mojom decom. Odlično se slažu, mnogo vremena provode zajedno, vole se i prava su ekipa. Nadam se da će im se uskoro pridružiti i sledeći član ekipe.

foto: Printscreen/Happy, Ana Paunković

Pričali ste o tome da je majka vašeg deteta sklona promenama raspoloženja, da li je to bio osnovni problem u vašem odnosu ili činjenica da pripada nekom drugom svetu?

- Pričao sam o ekstremnim promenama raspoloženja - tačno, to je bio osnovni problem, bar što se mene tiče. Kasnije su se pojavili i drugi problemi, naravno, nažalost nerešivi. Severinina enormna popularnost, usponi i padovi u javnosti, definitivno su uticali na njeno formiranje kao ličnosti, ali sam više nego siguran - i svakakvi opijati.

Kada su počeli problemi među vama, da li ste pokušali da ih rešite razgovorom, da li ste ulazili u rasprave s njom ili ste se jednostavno povukli u sebe?

- Da, ali svaki razgovor je bio besmislen, obično je to bio dugački monolog s njene strane.

Kako najradije provodite vreme sa Aleksandrom? O čemu razgovarate? Da li je on zreo dečak za svoje godine?

- Samo ću da vam kažem da sve vreme kada je kod mene provodimo zajedno, on i ja, a u poslednje vreme nam se pridružuju i njegova braća.

Rekli ste da je Igor bio dobar prema vašem sinu. U kojoj meri mislite da je nagli nestanak Igora iz Aleksandrovog života uticao na Aleksandra?

- Mislim da je ovo bilo još jedno traumatično iskustvo za dete, vrlo nepromišljeno odigrano od strane Aleksandrove majke, kao uostalom i mnogo drugih iskustava na koje sve vreme skrećem pažnju ljudima koji treba da obezbede zaštitu našem detetu.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/I.B/Story

