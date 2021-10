IRINA VUKOTIĆ ISKRENO O RAZVODU, ĆERKI I BORBI SA KORONA VIRUSOM: A evo šta mora da poseduje muškarac da bi osvojio njeno srce

Voditeljka Irina Vukotić uskoro slavi 20 godina rada pred kamerama, a nakon što smo joj uputili čestitke na uspešnoj karijeri, otkrila je šta bi sebe posavetovala da može da se vrati u prošlost.

- Hvala na čestitkama iako mi nestvarno zvuči ta brojka 20 godina na televiziji, jer ponekad pomislim da imam 20 godina! Rekla bih sebi: “Irinče, osmeh na lice, bori se, vredno radi, ne plaši se promena, nauči da otćutiš ponekad, iako ti nije u prirodi. Hvataj pouke u hodu, poštuj sagovornike i kolege, ne dozvoli da poletiš i nek ti kamera od “ljubavi na prvi pogled” postane verni drug za čitav život.

Pojedini su vas upamtili i kroz emisiju “Sve za ljubav”, da li vi i danas verujete u ljubav?

- Radila sam “Sve za ljubav” sa Milanom Kalinićem i to je divno iskustvo. Igrom slučaja i njegova supruga Sandra, a i ja smo zatrudnele u istom periodu. Pre toga zatrudnela je Sanja Marinković ali i devojke koje su radile priloge: Dušica Jakovljević i Baya Namkosse, tako da je to bio pravi bebi bum i u pravom smislu “Sve za ljubav”, tako da je moja Iskra još u stomaku učestvovala u toj emisiji koju sam vodila do osmog meseca trudnoće. Znam da sam rekla da nađu zamenu ako ne misle da se porodim pred kamerama. Posebno iskustvo su prilozi na terenu koje sam radila i ta količina emocija prilikom spajanja porodica kad često nisam mogla suze da sakrijem. Ljubav veruje u mene, ne samo ja u ljubav, šta je svet bez ljubavi. Pa najbolji smo kada volimo, tada pomeramo stene, tada isijavamo radost... Skoro me je ćerka pitala kako se čovek oseća kad se zaljubi. I ja joj opisujem i između ostalog kažem: “Ma tad si i za školu manje zainteresovana jer samo ti je on u glavi”, a ona mi odgovori: “Pa ja ni sada nisam mnogo za školu zaintesovana”. Ah taj pubertet.

Šta je neophodno da poseduje muškarac koji mogao da osvoji vaše srce?

- Volim duhovite ljude, ljude od akcije, sigurne u sebe, ostvarene, otvorene i dobre duše, pa samo takav muškarac i može da mi okupira pažnju.

Preležali ste korona virus i tri nedelje ste bili u izolaciji. Kako ste podneli taj period, šta vam je najteže palo, a šta vam je pomagalo i da li je strah bio prisutan?

- Mislim da svi živimo u nekoj vrsti nemira već godinu i po dana. Izgubili smo mnogo dragih ljudi, mnogo vrsnih umetnika, ne viđamo se međusobno koliko bismo želeli, ali iz ove situacije se i da naučiti ponešto, a to je da ništa ne podrazumevamo, da ne grickamo kao miš dane i da “široko žvaćemo vazduh”, što bi rekao Mika Antić. Da se volimo i to pokazujemo otvoreno i da onog ko nas usreći, usrećimo još više.

- Simptomi jesu bili blagi i sigurna sam da je tome doprinela vakcina. Nadam se da ćemo uskoro dostići stepen vakvinacije kao Danska ili Italija koje su dokaz da broj vakcinisanih utiče na manji broj zaraženih i preminulih.

Deluje da nakon razvoda niste dozvolili da vaša privatnost bude izložena javnosti. Da li ste tu odluku doneli zbog ćerke?

- Nemam potrebu da svoju intimu dajem na tacni, takva mi je priroda, a i želja mi je kao i svakog roditelja da mi dete ima zdravo i srećno detinjstvo.

