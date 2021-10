NENAD ALEKSIĆ ŠA IZNEO SVE NA TACNI: Ivanu sam varao i pre ulaska u ZADRUGU! Reper za KURIR otkriva da je ŠVRLJAO tokom braka!

Nenad Aleksić Ša mnogo toga je prećutao o njegovom odnosu sa suprugom Ivanom, s kojom se razveo početkom godine kad ju je javno prevario sa Tarom Simov u rijalitiju "Zadruga 4".

Sad kad je malo došao sebi i sagledao svoju postupke, rešio je da progovori o svemu. U intervjuu za Kurir bio je iskren do koske. Čak nam je priznao da Tara Simov nije njegova prva ljubavna avantura tokom braka, i da je za to njegova žena Ivana Aleksić odavno znala.

- Došao sam konačno sebi od Zadruge i svega, super sam i adaptirao sam se da budem malo solo. U mom životu trenutno nema nikoga novog, a verujem da neće ni biti u nekom narednom periodu. Nekako sam se navikao na tu samoću, zbog koje sam i uspeo da sredim glavu i nastavio sam da radim sa muzikom. Meni su mnogi prognozirali ludnicu, ali me je sve ovo toliko ojačalo da mislim da ništa više ne može da me poremeti.

Govorio si da ne umeš sam. Kako se snalaziš?

- Iskren da budem, ja još uvek ne umem da budem sam, ali se navikavam. Naučio sam i da kuvam, idem sam u nabavku, sada radim te "ženske poslove". Ne volim da sam sam, iskreno više bih voleo da imam neku devojku pored sebe koja me voli. Vratio se onaj stari Nenad, ali abdejtovan. Malo sam bolji nego što sam bio i ranije.

Koji kućni posao ti najteže pada?

- Nijedan, na sve sam se navikao. Teško mi je kada se sve završi, prođe dan, uveče legnem sam, i ujutro se probudim sam. Volim da zagrlim devojku i tako zaspim i da je ujutro makar čujem kako šuška u kuhinji dok ja spavam, da pijemo prvu kafu zajedno.

Da li se kaješ ili si zahvalan na svemu što ti je učešće u Zadruzi donelo?

- Vidi, ne kajem se ni zbog čega! Zahvalan sam Bogu što mi je dao jednu ovakvu lekciju. Život mi je dao po dupetu... Sagledao sam gde sam grešio i da je sve ovo moralo da se desi da bih ja došao sebi. Počeo sam sebe da cenim i stavljam na prvo mesto. Imao sam manjak samopouzdanja, uvek sam gledao druge, a sebe sam zanemaivao i to se konačno promenilo.

Da li ti je veća životna lekcija bio brak sa Ivanom ili veza sa Tarom?

- Veza sa Tarom! Uopšte ceo rijaliti i sve što se izdešavalo nakon toga. Opet, brak sa Ivanom... Skapirao sam da mi možda nismo bili spremni za taj brak bez obzira na godine koje smo proveli zajedno. Ivana i ja nismo kompatibilni. Jesmo mi funkcionisali, ali uopšte nismo jedno za drugo. Mi imamo totalno drugačija shvatanja i pogled na svet. Ja sam ušao u brak da bih se promenio. Bio sam lud, brz i hteo sam to da umirim sa osobom oja je mirna, ali sada vidim da meni ipak treba nešto drugo.

Da li si švrljao tokom braka?

- Jesam, pred sam kraj braka. Njoj je to smetalo. Mi smo radili na deci, pa smo prestali, više nismo bili ni intimni, nekako smo se udaljili... Tada je počelo da se dešava da sam ja počeo da švrljam, što ne opravdavam. Trebao sam da se razvedem pa da radim takve stvari.

Šta te je najviše povredilo u razvodu sa Ivanom?

- Jedino ta podela imovine. To je sudski postupak koji se tako odvija, ali ona je znala kako sam ja krvavo zaradio taj novac i o kome sam sve brinuo sa istim. Zameram joj iskreno što je uzela toliko novca, i mislim da preko toga nikada neću preći. Više puta sam pričao o tome, je*eš pare, ja sam galantan i sugurno je da bih joj dao da ima dovoljno za život, ali je preterala. Uzela mi je preko 150.000 evra u brakorazvodnoj parnici. Uzela je i stan i lokal i još svašta, ali dobro...

Povratak muzici

Objavljujem novi singl!

Kakve planove imaš za karijeru?

- U ponedeljak izbacujem novu pesmu za koju verujem da će da me vrati na muzički vrh. To je nešto što priželjkujem i čemu se nadam. Radi se o solo trep pesmi, za koju je urađen i spot. To je neki moj fazon, skroz ono što sam ja. Planiram da izbacim i jedan duet, sa ženskim vokalom, ali još nije odlučeno sa kim ću raditi.