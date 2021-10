BILJANA I ACA U BRAKU SU 3 DECENIJE, A ONA SAD OTKRILA ŠOK DETALJ: Koliko sam ga samo puta izbacila iz kuće!

Biljana Jevtić je više od tri decenije u braku sa kolegom, Aleksandrom Acom Ilićem, a sada je otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa.

Estradni par slaže se odlično, ali su se dešavale situacije kada nije sve bilo "kao po loju".

E, koliko puta sam ga izbacila iz kuće... Ne bukvalno izbacila, već je i sam izašao kada me tako iznervira. Jednostavno, ne slažemo se u nekim razmišljanjima i odlukama, pa mu na lep način često kažem: "Idi malo sa društvom", da on to ne oseti i da ga ne povredi, ali želim nekad da budem i malo sama - priznaje Biljana.

Vi meni uopšte ne delujete kao takva žena, koja će da izbaci muškarca iz kuće - rekla je voditeljka.

- Pa, nisam ga bukvalno izbacila, vratio se on - otkrila je kroz smeh Jevtićka.

- Mi se jako dobro znamo. Mi smo 35 godina u braku, toliko dobro se poznajemo. Partneri bi pre svega trebalo da se dobro poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku. Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije, ako nije, onda se povlači - otkrila je Biljana u emisiji "Magazin In".

