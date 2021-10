NASTAVLJA SE RAT FOLKERA I ROKERA! Đorđe David: CIPELIĆEV opus ne poznajem, ne idem na njegove nastupe! Đani: On je KOMPLEKSAŠ!

Đorde David opet je "potkačio" Radišu Trajkovića Đanija u emisiji "Zvezde Granda".

foto: ATA images

Naime, dok je pričao o Đaniju, Đorđe ga je oslovio sa "cipelić", aludirajući na to da je Trajković na jednom privatnom veselju, gde je pevao, pio iz nošene cipele jednog gosta.

- Ove pesme se ne pevaju tako, ti si sa tvojim figurama i fazonom potpuno u pop maniru, pevao to - rekao je Đorđe.

- Đole ide na nastupe Đanija, on to tačno zna kako treba - dobacio je Saša Popović, nakon čega je Đorđe ponovo isprozivao Đanija.

foto: Dragan Kadić

- Ne, ne, cipelićeve nastupe nisam imao priliku nikad da gledam. Cipelićev opus ne poznajem - rekao je Đorđe.

Podsetimo, David je, nakon što su se u javnosti pojavli Đanijevi snimci kako pije iz cipele, opleo po folkeru, ističući da je njegov postupak jadan.

- Nikad u životu to sebi ne bih dozvolio ni za milion evra. To je moj stav. Siguran sam da i među rokerima ima ljudi koji bi za te pare okopali vinograd ako treba, ali ja postavljam granicu i na neke stvari sam stvarno gadljiv. Malo je jadno, ali to je stvar odrastanja i vaspitanja. Ja se još uvek družim sa ljudima koji imaju blama - rekao je tada Đorde.

Tada je nakon muzičarovog komentara Trajković žestoko uzvratio.

foto: Printscreen/Kurir

- Đorde bi dao sve na svetu da može bilo šta da popije iz cipele od 2.000 evra i da na sve to uzme bakšiš od 10.000 evra. Kompleksi su čudo, ja sam bio kod domaćina kog privatno mnogo volim i to što sam uradio nema cenu. To se kod nas u poslu tako radi, tako se ispoštuje domaćin i tako se pokazuje da vam je lepo u društvu koje vas okružuje. Đorde je jadnik koji se kači na mene iz ne znam kog razloga, ali me to ne zanima, pravo da vam kažem. Nikoga od kolega ne komentarišem, to znaju svi. Ne zanima me ko koliko pije, kako se ponaša, s kim je i šta radi. Imam zdravu i skladnu porodicu, nemam trzavica, hvala Bogu, dobro radim, pa i nemam vremena da ih trošim na stvari koje me ne zanimaju. Gledam sebe i svoje dvorište, ali kad me neko iznervira tako glupim komentarom, ne mogu da ne reagujem - rekao je Đani tada, a isto je potvrdio i sada kada smo ga pozvali za komentar.

- Nemam šta novo da dodam za njega, sem istog onog što sam rekao i tada - bio je kratak Trajković.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/A.P.

