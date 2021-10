DEJAN I DALILA SU KAO BABA I DEDA! ONA GA ODAVNO NE VOLI! Koraćeva bez zadrške: Njegova porodica PATI, pričala sam sa BILJANOM!

Bivša zadrugarka Ana Korać je otvorila dušu i progovorila o Dejanu Dragojeviću i Dalilinoj janoj prevari.

foto: Printscreen/Premijera

"Poklon sam dobila od jače polovine. I moj pas je dobio automobil. Još je rano za sudbonosno da, to je sveža veza, na početku smo, ko zna šta će se desiti do kraja. On je odavde iz Beograda. Vidiš na meni kako se osećam i kako izgledam, kako zračiš tako i privlačiš", rekla je Ana, pa otkrila šta misli o odnosu Dalile i Dejana.

"Meni je Dejana jako žao, on je meni kao dečak kome treba zagrljaj, mislim da ona njega nije volela poslednjih godina. Ja sam za to da oni raskinu, oni su kao baba i deda. Nikakvo dešavanje. Kada sam bila kod njih bilo je dosadno, meni oni nisu par", rekla je Ana i dodala:

"Kao par su mi bili dosadni, samo su sedeli kod kuće, jeli su, i tako su im prolazili dani. Žao mi je njega, prišla bih mu i zagrlila bih ga. Kada sam bila kod Biljane, ona je uvek sve najlepše govorila o Dejanu, meni njegova priča nije jasna. Ona je uvek govorila o njemu, i znam da jako pate za Dejanom. Volela bih da nekako da se pomire i da budu normalna porodica", zaključila je Ana Korać u emisiji "Premijera-vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:33 STARLETA SE POHVALILA: Ana Korać dobila BMW za prevoz svog ljubimca