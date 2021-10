PRATIOCI RAZAPELI ZORANU: Objavila privatnu prepisku i svi videli da joj je drugarica upisana kao DEBELA! Morala da se OPRAVDA

Influenserka Zorana Jovanović Zorannah, često se nalazi na meti podeljenih komentara zbog svojih postupaka i izjava.

Ona je otkrila kako je nekad i sama bila kriva zbog toga što se stekne pogrešna slika.

- Za to su krivi i drugi ljudi, i ja sama; pola-pola. Ja sam kriva jer sam davala neke izjave, i to onim rečima kako bih to ispričala drugarici, a kada daješ izjavu u medijima ili na Jutjubu, Instagramu i slično to moraš da raščlaniš da bi te ljudi razumeli. Ja sam navikla da sa ljudima komuniciram kao da me znaju, pa se često nešto izvuče iz konteksta i shvati na pogrešan način i onda ljudi dobiju iskrivljenu sliku - obrazložila je Zorana.

- Sa druge strane, krivi su i sami ljudi. Gde vam je humor?! Ljudi su zaboravili da se šale, sve preozbiljno shvataju. Pitam se nekada da li se oni uopšte šale sa svojim prijateljima. Kad je nešto šala, onda je to šala i kraj priče. Ja volim da "peckam" ljude, što nekad ume da bude pogrešno shvaćeno, ne među ljudima koje poznajem nego kod onih koji to gledaju sa strane... Na primer, jedna drugarica mi je u imeniku mobilnog telefona ubeležena kao "Debela". Reč je o devojci koja ima 48 kilograma! (smeh) Jednom prilikom sam objavila na Instagramu neku našu prepisku, zaboravljajući kako mi je ubeležena u telefonu, i ljudi su odmah skočili na mene - dodala je Jovanovićeva.

- Ljudi, to je šala! Ne da ne mislim da je debela nego je jako, jako mršava. Mi se u društvu non-stop prozivamo međusobno i niko se ne ljuti zbog toga. Nama je to normalno. A onda nas neko sluša sa strane i kreće da šalje poruke nekoj od nas, u smislu šta je ko rekao i na taj način pokušavaju da nas zavade - pričala je ona u emisiji "Chit Chat" na Hype TV.

