STANIJA OTVORILA VRATA SVOG PENTHAUSA Sve blješti od luksuza! KRISTALI I KAMIN: Terasa velika KAO CEO STAN, a od cene BOLI GLAVA

Stanija Dobrojević novinarima Kurir televizije otvorila je vrata svog luksuznog penthausa i sa našim gledaocima podelila je kako uređuje svoj dom.

- Dom je još uvek u fazi pripreme, pozvaću vas kad sve bude gotovo, ali u ovom trenutku jedino ste ovde mogli da me uhvatite. Produžila sam svoj boravak u Srbiji nakon izlaska iz Zadruge kako bih sve uspela ovde da sredim - kaže Stanija.

Sa Stanijom je bio i njen momak Marko, koji je otkrio da najviše voli da mu Stanija sprema piletinu.

Poznata rijaliti igračica orkrila nam je da je samo terasa veličine jednog stana, a kako kaže želi da njeni psi imaju konfor.

- Ovde će biti kamin, a planiram i puno kristala da unesem. Sve da bude luksuzno i onako kraljevsko. Sve sam sama osmislila - rekla je Stanija.

Za stan dala 150.000 evra

- Ovde ima 120 kvadrata, a kvadrat je 1.200, a plus opremanje, ja nisam znala da će to toliko da košta. Nisam ja sad neko da voli da ima najskupocenije, a kad su krenuli da mi daju cifre za ono što sam osmislila nije mi bilo dobro. Ali ovde pravim svoj dom i svoju bazu u Srbiji, tako da ne želim da mi to bude problem da isfinansiram - kaže Stanija.

Ona je navela i da joj je Ruma savršena baza, budući da je okružena porodicom, manastirima i planinom.

Stanija nam je otkrila i da ono što je sada u planu da bude bjuti soba, lako može da se pretvori u dečju sobu.

- Pa ne bih još da pričam da li pravimo planove za decu, prvo da se skućim, pravimo dom, pa ćemo u Ameriku, tako da polako o svemu tome - rekla je zagonetno Stanija.

Da kupi stan baš u Rumi odlučila je za vreme korone, kada je bilo zaranjeno ići između gradova.

Kurir.rs

