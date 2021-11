VODITELJKA TRUDNA U 47. GODINI! Radosne vesti podelila na Fejsbuku i pokazala kako izgleda u 9. MESECU, a evo šta nosi! (FOTO)

TV lice Slađana Slavković saopštila je da čeka dete u 47. godini.

Naime, ona je na svom Fejsbuku podelila objavu fotografiju i pokazala kako izgleda u 9. mesecu trudnoće.

- Mama i sin, devet meseci trudnoće - napisala je Slavkovićeva.

Podsetimo, Slađana je karijeru počela na "BK" televiziji, a potom nastavila na "Prvoj" gde je najpre napravila programsku šemu za emisije "Exkluziv" i "Exploziv".

Nakon toga vodila je emisiju "150 minuta", a potom i "Osvrt" sa kolegom Marko Ivasom. Slađana se 2019. godine povukla sa javne scene i mnogi su se pitali gde je.

Slavkovićeva je jednom prilikom izjavila da ime svog partnera neće otkrivati nikada jer, kako je tada, istakla, to je promenljiva kategorija:

- Srećna sam u ljubavi, ali to je sve što ću vam reći. Kao mlada novinarka u jednom intervjuu pomenula sam svog tadašnjeg dugogodišnjeg momka, a kasnije, kada smo raskinuli, svi su me i dalje pitali za njega. To me je naučilo da, kao što kaže jedna moja prijateljica, sve što u životu može da se promeni ne treba spominjati u medijima - objašnjava Slavkovićeva, koja tvrdi da je veliki protivnik braka.

- Smatram da je brak bespotrebna papirologija i, bar što se mene tiče, neće se dogoditi. Planiranje potomstva ne bi trebalo deliti sa javnošću jer je to suviše intimna stvar - izjavila je tada.

