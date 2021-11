POKVARILA SAM ŽIVOT, NARUŠILA ZDRAVLJE SEBI I SVOJOJ PORODICI ZBOG TE VEZE! Luna se i dalje kaje zbog Slobe, evo šta je rekla!

Luna Đogani bila je stavljena na stub srama zbog veze koju je započela u rijalitiju sa Slobom Radanovićem, koji je tada bio oženjen Kristinom Kockar.

Naime, Đoganijeva se tada našla na meti osuda zbog te veze, a sada je odgovorila na pitanje koje se tiče njihovog odnosa.

foto: Printscreen/Facebook, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Lunu su pitali da li ju je Sloba "uništio kao ženu", na šta je ona rešila da kaže šta ima i stavi tačku na tu priču:

- Sad uništio, to mi je pregruba reč. Neću da kažem da sam bila uništena, ali da, bila sam jako loše, neću da govorim da je to on uradio, niti da je zaslužan za to, sama sam to sebi uradila. Želim da stavim tačku na tu priču. Da, bilo mi je loše, sebi sam u tom trenutku pokvarila život, ne samo sebi, već i svojim bližnjima, narušila sam njihovo zdravlje, njihova osećanja, poslove, zbog toga mi je bilo najviše žao. Ali iz svega toga sam nešto naučila i smatram da na to iskustvo treba tako i da gledam. Ne želim više da se vraćam nazad - ispričala je Luna u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/I.B.

