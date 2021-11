NIJE SMEŠNO! TEODORI DŽEHVEROVIĆ POŽELELI SMRT: Pevačica kada je videla STRAŠNU objavu dobila napad BESA i svima zapušila usta!

Pevačica Teodora Džehverović podelila je na Instagram pretnje smrću koje je dobila.

Naime, ona se za paganski praznik "Noć veštica" prerušila i pozirala na podu u lokvi krvi, da bi kasnije ofd tviteraša dobila komentar: "Svačija želja". Teodora je reagovala na ovaj neumesni komentar i dala svoj sud.

- Sad mi već ništa nije smešno. Do sada sam ima razumevanja na sve vaše loše komentare. Niti može svako da me voli, niti treba. Ali napisati kako je ''svačija želja'' da neko pogine je mene izbezumilo, da ja ne mogu sebi upravo da dođem. Definitivno na ovu neću ostati ravnodušna, niti iskulirati, to je sve što u ovom trenutku imam da kažem - napisala je na Instagramu, a potom i objavila fotografiju dečka koji ju je prozivao.

Kada su pevačici pisali da je reč o šali, ona se nije smirila:

- Sa ovakvim stvarima se ne šali. Šala je kada ja kažem ''Ma koja Irina, Džehvy'' i zbog toga me urnišete mesecima! Možete imati mišljenje kada su moje slike u pitanju, da vam je užas, odvratno, iskopirano, seljački, ali za ovako nešto ne postoji opravdanje, kraj i tačka! Toliko od mene!

