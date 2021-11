MARINA, SMEM DA TE POGLEDAM U OČI I ODVEDEM NA VEČERU, NISAM KRIVA ZA TVOJU NESREĆU! Barbara bez pardona o Darkovim bivšim ženama

Aktuelna devojka Darka Lazića, Barbara Bobak našla se u žiži interesovanja nakon što su započeli vezu i to samo nekoliko dana otkako je raskinuo sa Marinom Gagić.

Barbara je sada progovorila o njenom odnosu sa pevačem, kao i o Darkovim bivšim partnerkama - Anom Sević i Marinom, sa kojima ima decu.

Kako zarađujete? Da li honorar delite pola pola, neko dobije više neko manje ili sve ide u kuću?

- Pa sve ide u kuću, poplaća se sve što treba i onda ostalo trošimo. Uzmaš i ne pitaš. Uzima on iz moje torbe, uzimam ja od njega, nema tu moje tvoje, to mi je jako drago. Nekad se desi da ja neko vreme ne radim, da on ima više, nekad on par vikenda ne radi, a ja sam radila, nikad ne gledamo to, sve to ide u jedan novčanik.

Darko je izjavio da ga ti izdržavaš.

- Ne, on se šali sa tim, nema tu moje tvoje, mogu i ja da kažem da on mene izdržava, kad ja jedan vikend ne radim, potrošili smo pare, uzmem od njega. To je naše sve, nema tu izdržavanja, mi živimo zjedno, pravimo nešto zajedno.

Ti i Darko ste se upoznali dok je on bio zvanično sa Marinom?

- Ne, on je možda za novine bio sa Marinom, on je tako pričao, oni su se početkom godine razišli, ona je otišla i nisu uspeli da se dogovore kako će to da se javi medijima i bio je u fazonu: "Sve je okej, sve je super, sve je divno" i onda je ona na svoju ruku rekla da oni nisu zajedno. Oni jako dugo vremena nisu živeli zajedno pre nego što smo se nas dvoje uopšte upoznali, a kamo li krenuli u vezu.

Slika u javnosti je bila da su zajedno. Kada ste se upoznali i kada je sve to krenulo kako si reagovala, verovatno si mislila da su zajedno?

- Meni je moj drug Peđa koji je njegov kum, kad sam mu rekla da Drako i ja imamo neku komunikacju, rekao: "Okej, ali pripazi, ne znam, nisam ga pitao da li je on sa tom svojom devojkom ili ne". Pitala sam ga, rekao mi je: "Mi odavno nismo zajedno" i to je to.

Da li si upoznala Anu?

- Da, kada smo vraćali Lorenu. Nista spektakularno, devojka mi je najnormalnije prišla lepo i javila se, prošetali zajedno, ispričali se malo, sve normalno. Žena nastavila svoj život, zašto bi tu morala da postoji neka ogorčenost ili bilo šta. Što se ne bi upoznale na kraju krajeva?

Da li to znači da je Marina ogorčena?

- Razumem njenu situaciju i njeno šta god da joj je u glavi, ali ja sa tim nemam ništa, ja za to nisam kriva, to je stvar između njih dvoje. Da li je ona očekivala da će njihova veza da se obnovi ponovo ili ne znam šta je ona tu mislila, ali ja tu nisam kriva ništa. Da je hteo da bude sa njom, on bi bio sa njom. Pored toga, gomila ružnih reči je izašla iz njenih usta o meni, i privatno i po novinama, ali sve nešto uvijeno. Jasno je meni sve, ja njoj zaista želim svu sreću, pročitala sam da ima nekog dečka, super, jako mi je drago, sunce mi je sinulo, sve najbolje, uživaj, i to je to.

Na početku tvoje i Darkove veze pisalo se da te je Marina zvala i da ti je pretila. Da li je to istina?

- Jako bih volela da me je ona zvala na telefon, vodila bih je na večeru. Marina, javi mi se, ako želiš, odvešću te na ručak. Imam ja njen broj za svaki slučaj. Krenule su te neke priče da mene neko zove da preti, da imam memorisano, da vidim ko me zove. Šalu na stranu, protov nje nemam ništa, lagano bih mogla da sednem sa njom i da je pogledam u oči. Nikome nikoga nisma preotela, niti sam ja kriva za njenu nesreću ili sreću koji ima u životu. Problem sa njom nemam, imam problem sa njenim rečnikom i ponašanjem, ali sa njom kao osobom nemam problem, mogla bih komotno da je izvedem na ručak, večeru, a mogla bi i ona mene, čula sam da zarađuje fino (smeh).

