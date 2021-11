BIVŠA INSPEKTORKA IZNALA ŠOK DETALJE O DALILI DRAGOJEVIĆ I IRMI SEJRANIĆ: Bavi se prostitucijom, bila je madam i imala je KLIJENTE

Bivša učesnica "Zadruge" i bivša inspektorka Ljiljana Lili Stevanović razotkrila je mračnu prošlost aktuelne učesnice rijalitija Irme Sejranić, koja je, prema njenim tvrdnjama, radila kao prostitutka, te je dolazila na poziv starijih političara u Loznicu, pa s njima orgijala do ranih jutarnjih sati, te su je nakon žestokog iživljavanja slali dalje na redaljku.

foto: Printscreen/RedTV

- Irma je poput Dalile bila devojka na poziv, šta je sve samo po Loznici radila, i to sa starijom gospodom, pa i političarima. Igrom slučaja sam saznala kako su Irmu dovodili u Loznicu da se na njoj iživljavaju, pa je onda tako izje*anu slali van Loznice. "Zadruga" je njima najpošteniji način da zarade novac, verujte. A ovamo pune morala, pune su one da ne kažem čega. Ove generacije sad nekako ne biraju način da dođu do cilja. Ne može mi niko reći da je bilo toga i pre. Bilo jeste, ali ne u ovoj meri, ne na ovako transparentan način. Ova "Zadruga 5" je prava slika ovoga o čemu govorim. Ljudi su ovde došli spremni na sve, nije tako bilo u prošlim rijalitijima. Svi idu na kartu seksa, nikome nije ništa strano. Kao da ne postoji drugi način da se istakneš. Samo iz kreveta u krevet.

- Osim Irme, saznala sam o Dalili neke stvari sasvim slučajno, da se bavi prostitucijom, da je bila madam, imala je svoje klijente. Dalila ima veliko iskustvo, razvlačili su je po Švajcarskoj, Austriji, Švedskoj, šta sve nije radila, i te kako ima puter na glavi. Sanja Grujić je prostitutka, to se vidi iz aviona, po načinu oblačenja, po govoru tela, jeftinoća vrišti iz nje.

foto: Printscreen

Kako komentarišeš Dalilu i novonastalu situaciju u rijalitiju?

- Dalila je neko ko voli da vara, ona sigurno nije bila verna u braku, nevezano za rijaliti, povezivali su je s oženjenim muškarcima, meni trenutna situacija sa Dalilom govori zapravo da je ona imala napolju slobodu koja joj je ovde uskraćena i vrag je onda odneo šalu. Ako su se Dejan i ona dogovorili da odigraju ovaj raskol za rijaliti, Dejan je video da se ona malo više zaigrala i sad reaguje kako reaguje. Da sam ja na Dejanovom mestu, kakva "Zadruga", kakve pare, kazna, ja bih je našamarala i za kosu izvukla napolje. Ona kao prodaje priču šta će otac da joj kaže, pa da brine o tome, ne bi po Švajcarskoj radila šta je radila, a sad plasira priču da je, iako je u braku, sasvim normalno što se zaljubila. Skrenula je rijaliti u svom smeru.

Da li veruješ u muške suze, u ovom slučaju Dejanove?

- Baš sam ga, gledajući neki dan rijaliti, uhvatila u momentu kako plače i okreće se i gleda u kameru, možda je instinktivno pogledao, ali baš dok plačeš, ne znam šta da mislim. Koliko god si taj tip ili ne, mlakonja ili ne, ja bih je na Dejanovom mestu ošišala na spavanju, onu njenu dugu grivu, za koju je toliko vezana. S druge strane, Dejan je pogodan za njenu igru. Žena je imala nekoliko veza u rijalitiju, bila verena tri puta, na kraju se i udala u rijalitiju, kao da je imala neki kompleks koji je na taj način lečila. Pošto-poto je htela Dejana zato što je klinac, smotala ga jer je mogla s njim kako hoće i šta hoće. Međutim, i on je s godinama uz nju postao malo oprezniji. Ja bih volela da Dejanu sad uvedu neku bivšu ukoliko ju je imao, a koja mu je značila u prošlosti. Da ga ta osoba trgne malo, tek tad bi Dalila videla kakav je Dejan, a kakav Car zapravo. Njena porodica se pored nje žive ipak kune u Dejana. On je taj koji ima podršku Daliline porodice, sve vam je onda jasno.

foto: Printscreen/PinkTV

Kako u ovoj situaciji tebi izgleda Filip Car?

- Car ovde izgleda kao žrtveno jagnje, on je smešan, od njega napraviše frajera. On je drag dečko, ali nije nikakav frajer. Smešno izgleda, klinac je, nije ni ona neka riba, ali ima taj stav, namazana je. Car je započeo pet veza u rijalitiju, s pet žena je bio. Pritom, ne može mi niko reći da je ovo s Dalilom ljubav. Da se Filipu ovako ponela devojka u rijalitiju, on bi je svu raščerupao. Da li je moguće da žena javno kaže, papirološki još udata, ja sam slobodna, mogu da radim šta hoću. Kakva je to slika i poruka za druge devojke, žene, šta je to. Ona njega svesno koristi, malo mu dozvoli da je pipne, poljubi, pa se povlači. Ona je ovaj put rešila pošto-poto da iskoristi medijski trenutak, da napravi priču i to radi.

Ako uđe Maja Marinković, šta će se desiti s Dalilom i Carem? Hoće li opstati?

- Sad Maja da uđe, ona bi se pobila s Dalilom, Maji bi bila povređena sujeta. Dalila je to sve iskalkulisala, videla je ona da je on najpogodniji za njenu priču. Ona je vagala, gledala ko bi bio tu idealan, ne verujem da je imala kontakt sa Carem pre "Zadruge". Čudi me samo što se vrlo rano, maltene samo što je počeo rijaliti, odlučila za ovo, treba sad mesecima biti u ovoj prevari, ali to svakako nju drži tamo. Maja je sujetna, ona će morati propustiti kroz šake i Cara i Janjuša, bez obzira na to šta ona govorila napolju, Maja je druga osoba kad uđe u rijaliti. Ona prosto tamo poludi, ona za to vreme koje provede u rijalitiju mora biti primećena, da li loše ili dobro, nije bitno. Prvo će se pogubiti Filip pošto je Maja radila nove grudi. Maju su toliko pljuvali zbog svega sa Janjušem, ja sam bila svedok koliko su je hejtovale neke gospođe. Te iste gospođe sada Maju zovu da im reklamira salone, garderobu, sad im Maja odgovara za sve, sad je niko ne mrzi, sad se otimaju za nju.

Inače, Irma Serjanić i Dalila Dragojević se nalaze trenutno u Zadruzi 5 i još uvek se čeka njihova strana priče na ovu temu. Njih dve trenutno ne moguda se brane, ali će im možda u emisiji biti postavljena pitanja na ovu temu, pa će otkriti da li je to istina ili ne.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Republika/S.Telegraf

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)