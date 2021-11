PIJAN JE POKUŠAO DA NASRNE NA NJU: Neda Ukraden prvi put o torturi koju je prošla, dala važan ŽIVOTNI SAVET ŽENAMA!

Neda Ukraden otvorila je dušu o pretrpljenoj torturi, kroz koju je prošla tokom veze sa nasilnikom, ali na svu sreću je odmah to prekinula.

Pevačica je nekada žarila i palila scenom, a to se nije promenilo ni sad kad je u poznatim godinama, s obzirom da popularnu glumicu izgled i dalje nije izdao, te čak i sada na pragu osme decenije ima izgled, na kojoj joj mogu pozavideti i duplo mlađe koleginice.

Neda Ukraden otvorila je dušu u jednom intervjuu i priznala da je svojevremena bila potencijalna žrtva nasilja. Naime, njen nekadašnji partner pokušao je da je udari, te je rešila da odmah preseče, jer nije želela da trpi ni psihičku, ni fizičku torturu.

- Bilo je pokušaja, do duše pravdalo se to većom količinom alkohola. A šta ga je izazvalo? Pa, ljubomora i vlastita sujeta. On se čovek osetio ugroženim, mislio da ja njega pravim budalom, da ga varam ili da nekog drugog gledam - ispričala je Neda.

Ona je rekla da pravdanje partneru nikada ne može i ne treba da bude opcija i da upravo to vodi ka samom kraju.

- To "majke mi, nije istina" i slično, ma, nikad u životu! Kad jednom počnete da se izvinjavate i da ubeđujete nekog gotovo, kraj samopouzdanja, kraj srećnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osetićete grižu savest što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma, dajte molim vas! Još sad treba da se pravdam što mi je neko pomogao, kad sam došla i da li me je i ko pogledao - odsečno je rekla Neda.

