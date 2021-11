POZNATI KOJI SU BILI NAJVEĆE ŽRTVE INTERNET PREVARA! Prošli su kroz teški HAOS: Koji umobolnici se time bave?!

Na meti internet prevare, neretko su velika imena sa estradnog neba, a ovog puta na meti hakera je bila Dušica Jakovljević, koja je na svu sreću uspela lako da se izvuče iz ove ni malo prijatne situacije.

Dušica je otvorila dušu i tom prilikom priznala da se jedva izvukla, ali da joj je ipak u svemu tome najviše pomogao prijatelj, koji je na vreme obavestio o mogućnostima rizika:

- Poznate ličnosti često reklamiraju veliki broj Instagram profila, a to često može sa sobom da povuče i brojne posledice, uzmimo na primer, brojne nadrilekare, koje su mahom reklamirali poznati, po mom mišljeni nisu krivi ti koji su ih reklamirali, već oni koji su obmanjivali ljude. Meni se na primer, desila slična situacija, ja često izlazim svima u susret i reklamiram većinu tih Instagram stranica, ali ovog puta sam bila žrtva internet prevare. Jedna kompanija iza koje stoji haker sa lažnim nalogom mi se javio, i ja sam izreklamirala, ne znajući da se radi o velikoj prevari, ali Hvala Bogu ubrzo mi se javio jedan prijatelj, koji se razume u to i odmah me posavetovao da brzo to sklonim sa mog naloga i blokiram tu stranicu - priznala je Dušica.

Poslednja u nizu poznatih ličnosti-žrtava internet prevara je i Ilda Šaulić. Nepoznata osoba se putem društvenih mreža predstavlja pevačicinim fanovima kao ona, govori da je u nevolji i da joj hitno treba novčanu pomoć, međutim, ona je bila samo jedna u moru prevarenih.

Ono što se desilo popularnom pevaču Aci Pejoviću u velikoj meri je šokiralo javnost. Naime, pevaču je pre nekoliko godina nastao pakao u životu jer je neko pod njegovim imenom opljačkao četiri žena. Kad je za to saznao, pevač je slučaj prijavio nadležnim organima, a povodom nemilog događaja se obratio fanovima na društvenoj mreži.

- Dragi svi, pišemo vam u želji da niko od vernih fanova Aca Pejovića ne dođe u potencijalno neprijatnu situaciju. Određena grupa ljudi otvara lažne profile na Fejsbuku i razmenjuje poruke sa ljudima u ime Aca Pejovića. Bilo je i pokušaja pevare po raznim osnovama. Molimo vas, imajte u vidu da je ovo jedini zvanični kanal komunikacije Aca Pejovića na Fejsbuku i da ga uređuje njegov marketing tim - izjavio je Aco svojevremeno.

Najkontroverznijoj učesnici Zadruge, Miljani Kulić bio je oboren Instagram nalog. Hakeri su uzeli profil na Instagramu i profitali na osnovu njenog imena, a rijaliti zvezda je jedva izvukla živu glavu. Izvesni Aljoša M. ukrao je Miljanin profil, a potom iznuđivao novac od ljudi koji su pratili ovu rijaliti zvezdu. Srećom, profil je brzo vraćen, a takođe i novac.

Ana Korać se tokom boravka u Zadruzi 2 susrela sa bliskim susretom hakera. Naime, nije bilo nikakvih novih objava, zbog čega su svi ostali u šoku kada se našla nova objava na njenom profilu. Međutim, ubrzo je usledio još šokantniji potez hakera, za sada nepoznatim javnosti.

- Dok sam bila u Zadruzi 2, hakovali su mi profil, to je bilo zaista strašno, ne znam koji se bolesnici bave time, konkretno ništa mi nisu naudili, ali sama pomisao na to je strašna. Obrisali su mi skoro sve slike, i stavljali crne slike, ne znam kakav umobolnik bi se bavio time - istakla je Koraćeva.

Ovo nije prvi put da se poznati nađu na meti hakera, a mnogima su i oboreni profili, nakon čega su ispočetka morali da grade Instagram karijeru, a poznato je da ova društvena mreža donosi mnogo profita estradnjacima.

