ALEKSANDAR BOGUNOVIĆ ZVERKA TVRDI: Kaji Ostojić sam nosio ROBU u stan, a tamo sam zatekao Nikolu Rađena! NAGLEDAO SAM SE SVEGA!

Bivši učesnik "Zadruge 5" Aleksandar Bogunović Zverka otkrio je da je pre odlaska na robiju pevačici Katarini Kaji Ostojić dostavljao psihoaktivne supstance na kućnu adresu, a kada ga je pozvala da uđe, tamo je zatekao i bivšeg supruga pevačice Ane Kokić Nikolu Rađena.

foto: Damir Dervišagić

- Sasvim spontano sam počeo da se bavim prodajom psihoaktivnih supstanci i od toga sam dobro zarađivao. Policija mi je nekoliko puta upadala u stan, ali kod mene nikada nisu našli drogu. Nisu imali razlog da me privode, jednom se to desilo, ali su morali odmah da me puste jer nije bilo nikakvih dokaza da dilujem bilo šta. Robu sam nabavljao tako što sam imao dobre dojave. Ništa se nije radilo telefonima, samo licem u lice. Ni s kim se nisam viđao. Odem na mesto gde treba sve da pokupim i tako se radilo. Sve se radilo po Srbiji, Beogradu i okolnim gradovima. Uhapšen sam 2013, u vreme kad sam prestao da prodajem opijate - priča Zverka i nastavlja:

- Jednom sam banuo na gajbu kod pevačice Kaje Ostojić da joj odnesem robu. Nije me iznenadilo u kakvom društvu je bila, ali sam se začudio kad sam video da iz druge sobe u stanu izlazi Nikola Rađen. U vreme pre cele one hajke oko kokaina dečko je bio kod nje u stanu. Nisam pretpostavljao da se i on radi, tante-mante, kad ono i on. Nagledao sam se tu svega i svačega. Kaja je samo jedna od pevačica kojoj sam nabavljao robu. S mnogima sam blizak na estradi.

foto: Damir Dervišagić

Bivši zadrugar tvrdi da se nezakonitim radnjama dugo bavio, a pao je kada mu je policija upala u stan u kom je boravio s tadašnjom devojkom. Pre nego što su upali policajci, Zverku je drug zamolio da mu pričuva nešto robe, koju su našli kada su provalili u stan.

- Imao sam drugara koji je prodavao drogu, ali ja sam u tom periodu generalno bio čist. Kada je jednom prilikom došao kod mene, doneo mi je neku robu i objasnio da ne može da bude kod njega. Rekao sam mu da je to u redu. Posle nekog vremena samo je neko zazvonio na vrata. Moja devojka je krenula da otvori i u momentu kad je trebalo da se uhvati za kvaku, policajci su razvalili vrata i gurnuli je uza zid. Devojka mi se upišala od straha u gaće! Njih šestoro s pištoljima su upali i bacili me na pod. Gazili su me po vilici, otvarali sve prostorije da isproveravaju gde i šta krijem. Tu su me držali zbog pretresa, nema gde nisu pogledali da li ima droge. Našli su tada neke vrste robe i tako sam pao. Zaplenili su mi i novac, sve što su mogli. Devojku su mi držali upišanu dva sata, bilo mi je mnogo krivo zbog nje. Odveli su me u stanicu 29. novembar i u kolima su počeli da me ispituju - priča Zverka i dodaje:

Zverka kaže da je zgrožen ponašanjem Dalile Dragojević u rijalitiju, koja je spremna da se razvede od supruga Dejana Dragojevića, a sve zato što joj se sviđa cimer Filip Car.

- Kad je ušla u rijaliti, Dalila je osuđivala sve oko sebe. Prvo se svađala sa Stanijom, izgovarala je užasne stvari, a eto kako se sve okreće. Uvek je tu karma i stići će je zbog svega što radi Dejanu. Ona je svakog znala da komentariše, a sad je postala predmet sprdnje. Spremna je da upropasti brak, u koji se klela kao niko u životu. Dejana je štitila kako je mogla i stigla, a sad ga ne vidi. Dečko je voli, trudi se da joj pokaže pravi put, ali je ona skroz izgubila kompas. Strašno je što će narod tek da je osuđuje kad izađe napolje. Sebi je napravila haos od života - kaže Aleksandar.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Republika/S.Telegraf

