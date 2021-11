KO JE ZORANA MIĆANOVIĆ? Ima 16 godina, osvojila je Srbiju u Zvezdama Granda, a na kritike odgovara: Perem, čistim, prava sam ŽENA!

Zorana Mićanović (16) je učesnica nedavno okončane sezone muzičkog talent šou-programa "Zvezde Granda" koja je najbolje prošla nakon finala budući da je njena pesma momentalno postala jedan od najvećih ovogodišnjih folk hitova.

Ipak, kada se kamere ugase, ova kandidatkinja živi potpuno drugačijim načinom života.

- Mnogi me kritikuju što imam velike nokte, a ne znaju da ja sa njima i čistim, i usisavam, i perem, kao prava žena. Mislim da je to za pohvalu. Deca ne treba da očekuju da roditelji sve rade za njih. Ako ništa, mogu iza sebe da raspreme i pomognu koliko je to moguće - istakla je Zorana.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Desi se ponekad da mi se ništa ne radi jer se umorim od snimanja. To je najčešće bio slučaj posle "Zvezda Granda". Ili, na primer, danas, kada imam pet emisija da snimim i ne znam gde ću pre, ali trudim se da pomognem roditeljima. Žao mi je jer nisu ni oni previše mladi - dodala je Mićanovićeva.

Kako je njen otac vrstan frizer, mlada pevačica se trudi da ovaj zanat "ukrade" od njega.

- Pre neki dan sam sređivala tetku. Farbala sam je, šišala i fenirala. Sređujem i sve po kući. Još uvek nisam naučila taj muški deo oko šišanja, ali se trudim da i to naučim od oca jer je on sjajan u tome - zaključila je Zorana.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Grandnews

Bonus video:

06:16 SVAĐA MILIJA I BOSANCA OKO MLADE PEVAČICE! Zorana Mićanović lansirala hit pa ZAVADILA ŽIRI Zvezda granda