PREŠAO U ISLAM, IDE U DŽAMIJU, KLANJA I POSTI RAMAZAN! Komšinice otkrivaju ŠOK istinu o Dejanu! Dalilu pljuju, a kukaju za njim!

Ekipa Kurira posetila je rodno selo Dalile Dragojević - Gornji Šepak, gde smo razgovarali sa njenim ocem Husom.

foto: Nikola Anđić, Zorana Jevtić

Nakon razgovora sa razočaranim ocem, uputili smo se i ka porodičnom domu Dalile i Dejana, koji se nalazi na vrhu ovog seoceta, sa koga se pruža predivan pogled na ovaj kraj Bosne.

foto: Zorana Jevtić

Tu smo imali prilike da upoznamo Zumretu i Fatiju, prve komšinice bračnog para Dragojević, koje su pristale da ekskluzivno za Kurir otkriju tajne ovog uskoro bivšeg bračnog para.

Zumreta ističe da je Dejan mnogo bolji čovek od Dalile i da je ona njemu zabranjivala da se druži s meštanima.

foto: Zorana Jevtić

- Šokirani smo. Niko to nije očekivao, bili su savršen par. Dejana smo svi prihvatili, i njeni otac i majka, predivan mladić. Mnogo je bolji od nje, on mora da radi sve što ona kaže. Ona njemu nije davala da priča i da se druži s nama. Dalila je dominantnija, uzvezdila se ko da nije odavde, pa se i pravila. Šta je to tamo bilo, da li je to sve zbog para, nemam blage veze. Moglo je to drugačije, ali onako da se Caru zavlači u krevet, svi smo šokirani. Ne verujem da se zaljubila u njega, žao mi je što se Dejan onako baca i nervira. Oni jedno bez drugog ne mogu, previše su vezani jedno za drugo, pomiriće se oni na kraju. Car je kao i Mladen, od danas do sutra, nema od njega ništa. Huso je mnogo razočaran, sklanja se od ljudi zbog sramote. Radili su u Bijeljini neko vreme, imali su kozmetički salon, pa im to nije išlo, pa su otišli za Sarajevo. Sve je to život, ali se obraz ne sme prodati zbog para - zaključuje Zumreta.

foto: Zorana Jevtić

Na Dalilu je ogorčena i Fatija, koja nam je otkrila da je Dejan zbog nje promenio veru.

- Dejan, srce moje, uzeo je našu veru, išao u džamiju, učio Kuran, klanjao, postio ramazan, sve živo... Duša moja, da ga tako prevari. Taj Car je uzeo zbog nekog duga od 40.000 evra, da bi mu ona to otplatila sigurno, kažu da je bio i po zatvorima. A Dejan je sve primio zbog nje, a ona tako... Pu, đubre jedno! Dejan je miran, nije se čuo dok je bio ovde. Takav se više ne rađa. Kad su krenuli za Beograd, došao je do mene da me pozdravi, kaže mi da ide i da ćemo se videti za 10 meseci. Izneli su puno stvari iz kuće, poneli sa sobom. Ljubili su se tu i grlili, šta joj bi, ne znam. Toliko su se voleli. Ja sam pomagala i dok su tu bili majstori i gradili im kuću, kuvala sam im kafu, nosila keks, kiselu vodu. Sram je bilo, kako ga je izradila - ogorčena je baka Fatija.

foto: Zorana Jevtić, Pritnscreen/Pink

Kurir.rs/Aleksandar Panić

