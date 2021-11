BILA SAM SMEŠNO PLAĆENA KAO LOTO DEVOJKA! Suzana Mančić otkrila koliko je ZARAĐIVALA u jeku popularnosti i ŠOKIRALA SVE!

Suzana Mančić istakla je kako je imala lepo detinjstvo, ali da joj je nedostajao stariji brat, a onda je progovorila o danima popularnosti i plati koju je primala kao Loto devojka.

- I da imam starijeg brata, to sam oduvek želela, bila sam ubiđena da bi me on čuvao i pazio, i da bi mogla da se mirne duše zaljubljujem u njegove drugove - govori Suzana.

foto: Printscreen/Magazin In

Otkrila je i kako je počela njena karijera pevačice.

- Bila sam na turneji sa Mikijem Jevremovićem, pevala sam mu prateće vokale. Tako je počela moja solistička karijera. A u svet televizije sam ušla i sama ne znam kako. Svaka televizija je tada imala omladinski program, pa i redakciju. Mene su poslali na Subotički festival, tu sam osvojila nagradu i tako je krenulo. Snimila sam "Ogledalce, ogledalce" - prisetila se Suzana.

Dotakla se i svoje karijere "Loto devojke", po čemu je mnogi i danas pamte.

- Završila sam prvu godinu fakulteta lako, druga već teška, treća katastrofa! Nosila sam knjige u Australiju, u Ameriku, ali džaba, ne možeš i da učiš i da nešto vidiš, ali sam odlučila da završim fakultet. Zvali su me i s tadašnje televizije "Beograd" da dođem, kažu: "Dođi, imamo nešto za tebe!" .Na kraju odem, objašavali su oni meni šta je Loto, nisam ni znala šta je. Oni su mi rekli da samo treba da se nasmešim i pokažem broj, ali ja sam mislila da sam tada već popularna, da sam zvezda i htela sam nešto da pričam, međutim, nisu mogli da me ozvuče jer je bubanj bio previše bučan. Ali su to već od naredne emisije sredili, a moja prva emisija je prošla nemo. Mislila sam da će to biti zezanje, ko će to da gleda, ali to je bila prava senzacija. Bila sam smešmo plaćena, jer je televizija plaćala po minuti, ali su me stalno zvali kad god se nešto izvlačilo, bila sam popularna. To je trajalo četiri godine, ali nije mi žao što sam otišla - rekla je Suzana.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/Dnevni avaz

Bonus video:

02:54 SUZANA MANČIĆ UŽIVA U LUKSUZU! Javila se iz vile u Grčkoj: Veliko dvorište i pogled na more, a mesto SAVRŠENSTVO!