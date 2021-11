SANDRA AFRIKA SE NE BAVI SAMO PEVANJEM! Pokrenula privatni biznis tokom korone i sad samo OBRĆE NOVAC! BAŠ JOJ SE ISPLATILO

Pevačica Sandra Afrika predstavila je publici novu pesmu, a javnosti je još odavno poznato da pevanje nije jedino čime se bavi.

- Legnem u 4 ujutru, ustanem u jedan popodne i ja ne mogu drugačije da živim. Volim da spavam i gledam što više da odmorim - otkrila je Sandra Afrika u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Atraktivna pevačica na novoj pesmi radila je sa popularnom uragankom Sanjom Vučić, a pregledi i pozitivni komentari samo se nižu ispod spota, koji je na jutjubu za samo nekoliko dana skupio preko 300.000 pregleda.

Sandra je dobila nadimak Afrika, po pesmi koju joj je Marina Tucaković napisala. Lepa pevačica ne krije da u prvi mah nije htela da peva pesmu upravo zbog reči, a upravo ju je ta pesma proslavila i vinula u zvezde.

Pevačica u narednom periodu planira i turneju po Americi i ne krije uzbuđenje zbog toga.

- Prvi put mi je i jedva čekam. Tamo ću biti i za Novu godinu - kaže Sandra i dodaje da u poslednje vreme ne može da se ostvari u ljubavi.

- Nemam odgovor na to pitanje, ali isto imam problem u komunikaciji sa muškarcima. Ne prilaze mi muškarci, čak mi ni ne šalju poruke, jednostavno ne znam šta se dešava. Pre možemo u nekom društvu da upoznamo nekoga, nego ovako preko poruke. Bilo je nekih zezanja dok sam na bini, dobijala sam i ruže, ali sve je to neozbiljno - kaže Sandra.

Sandra Afrika ne bavi se samo pevanjem, već i gradi i zgrade.

- To se desilo tokom korone, kada nije imalo šta da se radi. Jeste mi se isplatilo, ostalo je još par stanova, hvala Bogu i nastaviću to da radim, jer gde drugo uložiti taj novac. To je izvesniji posao, pevanje je moj život i nikada ga ne bih ostavila. Možda bih otvorila neku teretanu i salon za nas žene, ali nikad se ne bih pevanja odrekla - rekla je Sandra.

