IMAM VIŠAK KILOGRAMA I TO ME KOPKA! Luna Đogani priznala da se bori sa kilažom: Fotkama u kupaćem pokazala kako NAPREDUJE!

Luna Đogani, rijaliti zvezda i pevačica, priznaje da trenutno nije zadovoljna svojim izgledom, a posebno kilažom. Iako se porodila pre samo četiri i po meseca Luna već uveliko pokušava da vrati liniju koju je imala pre trudnoće.

foto: Ana Paunković

- Nisam debela, ali imam malo viška koji možda vi ne vidite, ali ja vidim i meni to smeta... Pre trudnoće sam imala neku svoju idealnu kilažu, ali još uvek nisam stigla do te moje idealne kilaže i sad radim na tome, jako malo mi fali. Mene to kopka i ja moram da ispunim taj svoj cilj i zato stalno kukam. Zadovoljna sam sobom i mislim da se to vidi i radim na tome da izgledam kao i pre trudnoće - rekla je Luna u emisiji "Grand news" i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Nije meni to do drugih... Baš me briga šta će neko da priča i da misli... Meni je to do mene. Kad se ja pogledam u ogledalo, nisam zadovoljna još 100 posto, ja bih tu još radila na sebi, smatram da sam mlada i da treba da izgledam dobro. To što sam mama ne znači da treba da se zapostavim, mislim da to nije opravdanje i da sada treba još bolje da izgledam i još bolje da se osećam, da budem dobra i ćerkici i mužu.

Sudeći po njenim najnovijim objavama na Instagramu, Luna brzo napreduje kada je gubitak kilograma u pitanju. Ona je objavila fotke na kojima pozira u kupaćem, a višak o kom priča, gotovo je neprimetan.

Kurir.rs/S.M.

