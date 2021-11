ŽESTOKIM MOMCIMA STALA NA CRTU Vesna 2 puta PUCALA u ljubavnika, pretila da će dići lokal u VAZDUH?! A evo šta je imala sa Ćentom

Vesna Zmijanac otvoreno je pričala o svojim porocima, ali pisalo se i da je davne 1998. godine u samoodbrani pucala u svog tadašnjeg ljubavnika A. M. iz Mladenovca jer je na silu pokušao da joj uzme novac. Ovu priču potvrdio je sada i Kristijan Golubović.

"Ja sam sve to čuo. Ona je dosta radila u Nemačkoji nekoliko puta me je molio pokojni Ćenta da intervenišemo za nju jer su gazde klubova znale da je ne plate. Ćenta je baš bio dobar s njom, on nam je pričao da je ona luda, za čas može da se potuče, da ne da ona na sebe. Bila je spremna na sve. Život je toliko kalio da je naučila sama da se brani. Bila je okružena mangupima. Ja sam išao u Štutgart na Ćentin zahtev da joj pomognem da naplati nešto i pohapsili su nas jer nas je taj gazda prijavio za iznudu novca. Ćenta je uvek lepo pričao o Vesni. Ona mu je jednom prilikom rekla: 'Ako ti ne možeš ovo da mi završiš, ja ću lično dići lokal u vazduh, jer taj novac sam krvavo zaradila'. Ja nisam verovao da je toliko luda, ali kaže mi Ćenta: 'Krile, nemaš pojma koliko! Opasna je'. Što se tiče te pucnjave, ja sam to čuo dosta kasnije, nakon što se dogodilo, bila je to opasna afera. Ne čudi me, toliko je te pevačice život tukao da moraju biti opasne žene. Mislite da je to lako same po tim kafančugama sa svakakvim budalama. Ja Vesnu poštujem jer je otvoren lik, pričala je i o alkoholu, narkoticima, svemu što je radila, dok su druge kao velike dostojanstvene dame! Ma daj, gura im se u gaće i sise šta stigne”, kaže Kristijan za Svet.

Naime, navodno ljubavna veza između biznismena iz Mladenovca i Vesne Zmijanac otpočela je 1996. godine, kada je Vesna polako odustajala od nastupa, pošto joj se estrada prilično smučila. On joj je u tada dao 100.000 maraka da otvori svoju muzičku televiziju koja bi se zvala "Sunce", ali se to nikad nije desilo. Veći deo para Vesna je uložila u kuću na Bukulji, a ostatak spiskala, a kada je on tražio pare nazad, ljubav je pukla. Svaki put kada bi joj rekao da mora da mu spremi lovu, Vesna bi dobijala nervni napad, psovala i govorila mu da joj ne pada na pamet jer je to bio poklon, a ne pozajmica. Očekivala je da pravi muškarac to nikad ne bi ni tražio. A kada joj je on jedne noći upao u kuću s namerom da na silu uzme pare ili nakit, ona ga je zatekla kako pretura po stvarima i u strahu za život, kako se pisalo, dograbila je pištolj i ispalila dva metka. Neki tvrde da ga je pogodila, a neki da nije. Zakonski nije i gonjena jer se sve desilo u samoodbrani.

Zorica Marković, koja je veoma bliska s pevačicom, nije mogla da potvrdi ova saznanja, jer, kako je rekla, u to vreme se nisu družile.

