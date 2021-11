ELEKTRA ELIT BEZ DLAKE NA JEZIKU O PROMENI POLA I PROSTITUCIJI: Ovako je počelo, bačena sam u VATRU! Bivša žena sad mi je PODRŠKA

U emisiji "Kontrašou" na Kurir Televiziji ovog petka dominiraju žene. I to kakve! Jedna od njih, Maja Marinković, uveliko se priprema za suočavanje sa bivšim dečkom Filipom Carem koji je u rijalitiju.

Druga gošča, Višnja Petrović, pokazala jej svoje imitatorske sposobnosti i do kraja skinuula Cecu Ražnatović, Zlatu Petrović i Anu Nikolić.

Treća, najkontroverznija Elektra Elit, otvoreno je govorila o svom poslu, prostituciji i rekla da ga iskreno voli.

- Imam primarni i sekundarni posao. Primarni je prostitucija. Glavnu ulogu igraju pare. Kad osetiš mnogo više para nego što si očekivao, onda tu nema prestanka. I zavoliš ga... Jednostavno, da mogu da biram novi život, opet bih bila prositutka. Uz muziku. Poenta je voleti sebe, voleti seks, a lova to je ona stvar koja dolazi pa dolazi - počela je Elektra i otkrila da ju je u taj svet uveo bivši partner.

- Igrom slučajnosti se to desilo. Bačena sam u vatru. Priča je išla preko bivšeg dečka, koji kada mi je to predložio, ja sam se prvo naljutila. Rekla sam da nisam ja za to. Na kraju sam otišla na to mesto i tamo je bilo oko 30 prostitutki. One su zaradile po 700 evra, a ja sam izašla sa 2.500 evra. Ja oko para razmišljam sa muškom, a ne ženskom glavom - priznala je ona.

Na pitanje da li je bila sa nekim sa srpske javne scene, Elektra je šokirala.

- Pisao mi je jedan narodni pevač koji sada ima oko 55 godina. Pitao me je da li sam u gradu, imam li vremena da se vidimo, da li sam za seks. Nisam mu odgovorila. Ne želim čoveka da stavljam sad... To je Mitar Mirić. Ja se ne bavim prostitucijom u svojoj državi. Mitre ćao. Nisi moj tip! Dovedite mi Nikolu Rađena. On je životinja! - priznala je Elektra i otkrila da kod nje mnogi muškarci dolaze samo na razgovor.

- Dolaze mi bankari, sportisti, multimilijarderi na "seanse". Ja sa klijentima najviše pričam, mnogi dolaze samo na psihologiju sa mnom. Navučem ih da pričam, da ne bih morala da radim - rekla je Elektra.

Potom se osvrnula na svoju proces promene pola, razvod i bivšu suprugu ističući da joj je upravo ona danas najveća podrška.

"Pretpostavljam da je u početku bila povređena, ona je provela sedam godina u braku sa mnom. Kada je videla zašto i kako to radim i koliko sam dobar otac, sve je to akumuliralo u pozitivnom pravcu, tako da mi je to sada jedna od najvećih podrški", priznala je.

