LUNA I MARKO SA ĆERKOM NAPUŠTAJU SRBIJU! Miljkovići prvi put idu na odmor sa naslednicom, evo gde će otputovati!

Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u prvim mesecima roditeljstva i gotovo da se ne razdvajaju od svoje naslednice Mie koja za nekoliko dana puni pet meseci. Kako je devojčica dovoljno porasla da može komotno da putuje, popularni par odlučio je da uskoro ode na prvu dalju destinaciju sa novim članom porodice, i to u Dubai!

foto: Printscreen

Mlada mama ne krije da je presrećna otkako je na svet donela ćerku i da ju je majčinstvo potpuno promenilo, te da joj, kada je u pitanju naslednica ništa nije teško. S obzirom na to da letos nisu mogli da putuju jer je Mia bila jako mala, pa su samo obišli Markov rodni Brus, sada su odlučili da sebi daju oduška i odu na malo dalju destinaciju. Kako naš izvor blizak Luni otkriva, ona i Miljković su već neko vreme razmišljali da otputuju u inostranstvo, odnosno na more sa bebom, pa su se najpre konsultovali sa pedijatrom da li je to preporučljivo. Kada su dobili zeleno svetlo, kontaktirali su agenciju i uplatili aranžman i to za Dubai, u drugoj polovini novembra.

foto: Printscreen

Mia će do tada ući u peti mesec i već je poprilično "lakša za saradnju", ne budi se toliko često noću, a i generalno je poprilično mirna i dobra beba, kaže sagovornik. Zato roditelji ne sumnjaju da im ovaj put neće predstavljati veliki napor, a velika im je želja da vide kako će devojčica reaovati na more, pesak i plažu.

foto: Printscreen/Instagram

Olakšavajuća okolnost je što će porodica Miljković odsesti u luksuznom hotelu gde će im sve biti pripremljeno i servirano, pa neće morati da brinu ni o čemu drugom, osim da uživaju u čarima letovališta. U Dubaiju je sada idealno vreme i temperature se kreću do 30 stepeni, što su odlični uslovi za malu decu, jer nije pretoplo. Inače, osim egzotičnih plaži, u okviru hotelskog kompleksa ima i drugih sadržaja, a Luna i Marko su izričito zahtevali da ima i bazen za mališane i drugih pogodnosti za decu svih uzrasta.

Podsetimo, Đoganijeva i Marko su postali roditelji male Mie sredinom juna, a trenutno rade na renoviranju i opremanju stana na Bežanijskoj kosi. Oni će uskoro sa naslednicom da se presele u veći i komforniji stan, ali nekretninu na Novom Beogradu u kojoj sada žive ne planiraju da prodaju.

foto: Printscreen

Kurir.rs

