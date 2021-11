ZAPAMTIĆE ME JAKO DOBRO, JA NE PRETIM PRAZNOM PUŠKOM: Maja Marinković ulazi u rijaliti i spremna je da URNIŠE CARA I JANJUŠA!

Maja Marinković navodno ulazi u "Zadrugu" da se osveti bivšim momcima Marku Janjuševiću Janjušu i Filipu Caru za svu bol i razočarenje koje je doživela od njih.

Naime, ona je rešila da u rijalitiju iznese celu istinu.

"Zna se ko je prema meni ispao džukela, loš čovek, ološija ću samo istinu govoriti, sve što znam i o kome znam. A to što će neko zbog toga da grebe kapiju ili ruši inventar po rijalitiju, nije moj problem", kaže Maja za "Svet" prenose mediji i dodaje da je svesna da će veza Cara i Dalile pući zbog nje:

"Pitaju me da li se Dalila plaši mog ulaska. Ona se, za početak, uplaši kad se probudi i pogleda se u ogledalo. A uopšte joj nije svejedno što zna da ulazim, jer ako poželim, Car će biti moj. Glupo je da se bori, to joj je unapred izgubljena bitka. On jeste ispao skot, mi smo bili u vezi, a baja je u rijalitiju našao drugu. Videće kako će proći, ja izdaju ne praštam. Ali, nije me preterano to pogodilo, u njega sam samo bila zaljubljena, a Janjuša sam baš volela. On me je mnogo više povredio. Ne bih bila u koži ni jednom ni drugom. Obojicu mogu da zavedem i diskvalifikujem. Imam opasne informacije i dokaze i zapamtiće me obojica jako dobro. Oni su mučeni vratove iščašili subotom kad su izbacivanja, sve su se nadali ili se možda plaše da ću da se pojavim. Sad će i dobiti porciju kakvu su zaslužili. Ja ne pretim praznom puškom. O obojici postoje stvari koje se ne znaju, a ja sada imam detalje, imena, dokaze. Ali, polako. Volim kad se peku na tihoj vatri, tad to traje, a osam meseci je dug period", kaže Maja Marinković.

