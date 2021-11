OVAKO IZGLEDA DEČKO MARIJE KARAN KOJI JU JE UDARIO: Vladan je IT stručnjak, iza sebe ima brak i decu! (FOTO)

Na glumicu Mariju Karan rano jutros je fizički nasrnuo njen partner, IT stručnjak Vladan Balaban sa kojim je već nekoliko meseci u vezi. Nakon žestoke rasprave koja se dogodila jutros u 4.05 u Francuskoj ulici u centru Beograda, glumicu je dečko udario u desnu stranu lica i naneo povrede.

Navodno, do sukoba je, došlo nakon što je Balaban izašao iz restorana u kome su zajedno bili, gde je došlo do verbalne rasprave i tada ju je udario. Glumica je zatim uzela tegove i protivpožarni aparat i njima razbila zadnje staklo na njegovom "poršeu".

Zbog povreda, Karanova je prevezena u Urgentni centar.

Podsetimo, nakon razvoda od supruga Džoela Lubina, Marija Karan je stupila u emotivnu vezu sa biznismenom Vladanom Balabanom koji takođe iza sebe ima brak.

Balaban je IT stručnjak i nalazi se na čelu jedne firme koja se bavi razvojem različitih tipova softvera i pružanja drugih IT usluga. Pored toga, on je i član upravnog odbora Saveza hokeja na ledu Srbije.

Inače, da stvari među njima nisu najbolje funkcionisale ni na početku veze dokaz su svađe koje su imali na letovanju. Mediji su tadapisali da su se Marija i Balaban žestoko posvađali na ulazu hotela u kome su odseli, ne mareći za poglede prolaznika.

