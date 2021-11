OVA ČUVENA PESMA JE BILA NAMENJENA MARINKU ROKVIĆU: Odbio je da je snimi, pripala je Miroslavu Ilicu, a evo i ZAŠTO

Vest o smrti legendarnog Marinka Rokvića potresla je region, a pevač je preminuo u 68. godini posle borbe sa rakom pankreasa.

Marinko je iza sebe ostavio brojne hitove, ali ono što je malo poznato da je jedan od najvećih hitova bio posvećen njemu, ali je pesmu Rokvić odbio, te ju je proslavio Miroslav Ilić.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić

Dragan Aleksandrić, jedan od najplodonosnijih autora na prostoru bivše Jugoslavije napisao je preko 6000 pesama za skoro sva velika imena narodne muzike, a mnogim pevačima su upravo njegovi hitovi obeležili karijere.

Tokom svoje karijere duge preko 50 godina ističe da je radio mnogo i da je poput krojača uvek umeo da nađe "pravu meru" i tačno proceni ko bi tu pesmu najbolje izneo, ali priznaje da pevači često nemaju taj osećaj te da često ne prihvate hitove koji su im namenjeni.

- Marinko Rokvić je mnogo grešaka napravio. Nudio sam mu "Luckasta si ti" a njega je to asociralo na ludost, pa je na kraju uzeo Miroslav Ilić kome sam nudio "Potražiću oči nešto zelenije" a on je rekao kako to nije za njega - ispričao je kompozitor svojevremeno.

foto: Damir Dervišagić

