HRVATSKA PEVAČICA OSLEPELA I OSTALA NEPOKRETNA! Progovorila o teškim trenucima: Molila sam BOGA da me uzme

Hrvatska pevačica Nika Antolos pre nekoliko godina otkrila je da joj je dijagnostifikovana multipla skleroza.

Ona je u par navrata govorila o teškim trenucima, a sada je njena situacija je znato bolja, te pevačica ima utisak da se sreća osmehnula i čak njoj.

- Toliko sam dobro, Bogu hvala, da se ne mogu poistovetiti s onom Nikom od pre dve godine. Danas mi se to razdoblje čini toliko stranim. U tome vidim Božju milost koju je izlio na mene - rekla je pevačica u emisiji "Izdvojeno", koja je inače usled bolesti, oslepela na jedno oko.

foto: Pritnscreen

Antolosova se takođe pristetila perioda kada joj je dijagnostifikovana bolest:

- U sekundi mi je kroz glavu prošlo milion pitanja. Onda sam rekla Bogu da ću prihvatiti ako On misli da ja to mogu. Tada sam doživela olakšanje i mir koji me je pratio tokom cele terapije. Ako sam pristala da idem uz Boga noseći taj krst, znala sam da se nemam čega plašiti - istakla je ona.

Najteže joj je bilo kada nije mogla da hoda i nije imala snage ni za šta. Oslepela je na levo oko i proživljavala je veliku bol. Bila je zavisna od pomoći drugih.

- U jednom trenu rekla sam da mi je dosta i tražila sam od Boga da me uzme. Tada sam samu sebe posramila, odnosno videla koliko mi je vera mala - kaže Antolosova i dodaje:

- Niko od nas ne zna kad mu je zadnji dan u životu. Stoga je glupost strahovati od bilo kakve dijagnoze jer od toga nećeš moći videti šta se predivno iza toga skriva. Od nas zavisi hoćemo li ići putem vere ili ne - zaključuje Nika.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:43 UHVATILA GA SA GOMILOM DEVOJAKA Konačno isplivao razlog TUČE Maje i Cara! Nabola ga pesnicom u glavu: NASTAO SKANDAL I VRISKA