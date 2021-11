BILA SAM ŽRTVA MANIPULACIJE! Jovana misica progovorila o odnosu sa Stefanom Karićem: Pravdala sam se i tako sam IZGUBILA SEBE!

Jovana Ljubisavljević se dotakla svog odnosa sa Stefanom Karićem, koji se trenutno nalazi u "Zadruzi". Priznala da li se nekada služila manipulacijom.

- Nisam ja nikad manipulisala, niti bih se time služila, ali sam generalno bila žrtva toga. Žrtva čopora, to je jedna stašna stvar koja apsolutno pomire granice, poljulja identiet i prosto prestaneš da veruješ u ono šta si, kreneš da veruješ u ono što te drugi ubeđuju da jesi - priča bivša zadrugarka, pa dodaje:

- To su bile neke stvari da sam manipulisala, lagala, da nisam iskrena... Da sam pokušavala da zadržim Stefana na neke načine koje imaju materijalni smisao... Sve to što se dešavalo oko nas je uticala na mene i da se poljuljam, pokušavala sam da se pravdam i tim pravdanjem sam izgubila sebe - kaže Jovana u emisiji "Magazin In".

