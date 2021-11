BAHATI ĆALETOV SIN ŠOKIRAO IZJAVOM: Svako može da vozi auto od 100.000 EVRA, Jovana Jeremić ga umalo IZBACILA IZ STUDIJA!

Bahati mladić Nikola Keljanović Kelja, svima poznatiji kao "Ćaletov sin", progovorio je o novcu i skupim automobilima, kao i o tome odakle mu pare za tako lagodan život.

foto: Printscreen/Pink

- Sebe doživljavam kao najnormalnijeg čoveka, samo malo luđeg od ostalih. Pevačice vole mene, ne zbog auta, svako može da danas vozi auto na lizing od 50.000 ili 100.000 evra, to nije ništa posebno - kaže on, a na pitanje voditeljke odakle mu novac za zlatnog poršea odgovara:

- Sam sam zaradio novac i kupio sebi auto. To ovi što su nezadovoljni svojim životom govore kako mi je to tata obezbedio. Vide da neki klinac ima 22 godine, ima kola, pare i onda im je najlakše da prihvate to tako što će reći “e to mu ćale kupio”. Jer im je nelogično da je neko tako mlad zaradio pare, ali je kod mene to tako - tvrdi on u emisiji "Novo Jutro", a na pitanje voditeljke da li je on zaista tatin sin, odgovorio je:

- Ne, nisam tatin sin - rekao je. Na to mu je voditeljka rekla da je dobro što je tako, pošto tatine sinove ne voli i u suprotnom bi ga izbacila iz studija.

- Ja volim muškarce koji su sami napravili svoj novac, jer oni znaju da poštuju svoje žene. Oni koji su dobili pare od mame i tate, oni ne poštuju žene, to sam ja zaključila i videla do sada - rekla je Jovana.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:50 ĆALETOV SIN KOJI JE SLUPAO ZLATNI PORŠE POŽELJAN NA ESTRADI: Razotkrio pevačicu da je od MAKROA tražila pomoć da se PROBIJE